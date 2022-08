 Maschinenbau: Deutz beruft ZF-Friedrichshafen-Managerin in den Vorstand

Im Streit um eine Frauenquote hatte der Motorenbauer Deutz sich zuletzt von seiner Führung getrennt. Mit Petra Mayer wurde nun eine Frau für den Vorstand verpflichtet.

Im Februar hatte Deutz seine Spitze im Vorstand und Aufsichtsrat ausgetauscht. (Foto: dpa) Deutz

Düsseldorf Beim Motorenbauer Deutz zieht mit Petra Mayer eine Frau in den Vorstand ein. Die Managerin des Autozulieferers ZF Friedrichshafen werde im November in das Führungsgremium eintreten und die Verantwortung für das neu zu schaffende Produktionsressort übernehmen, teilte der Kölner Konzern am Dienstag mit. „Die Neuaufstellung des Vorstandes kommt gut voran“, erklärte Aufsichtsratschef Dietmar Voggenreiter.

Im Februar hatte Deutz seine Spitze im Vorstand und Aufsichtsrat ausgetauscht. Zuvor soll es Medienberichten zufolge Streit über die Berufung einer Frau gegeben haben, die bei börsennotierten und mitbestimmten Unternehmen mit vier Vorständen gesetzlich vorgeschrieben ist. Zudem hatte der Investor Ardan Livvey harsche Kritik am Kurs des Unternehmens geübt und ihm mangelnde Profitabilität vorgeworfen.

