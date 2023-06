Maschinenbau Dürr kauft Anlagenbauer BBS für bis zu 480 Millionen Euro

Dürr baut sein Geschäft mit der Automatisierungstechnik aus. Der Umsatz in diesem Bereich soll durch die Übernahme auf eine halbe Milliarde Euro steigen.

Zum Kerngeschäft des Maschinenbauers gehören Lackieranlagen, Montagebänder und Holzbearbeitungsmaschinen der Tochter Homag. (Foto: dpa) Lackierroboter von Dürr

München Der schwäbische Maschinen- und Anlagenbauer Dürr baut mit der Übernahme der bayerischen BBS Automation sein Geschäft mit Automatisierungstechnik schneller aus als geplant. Dürr zahlt zwischen 440 und 480 Millionen Euro an den Finanzinvestor EQT, der vor fünf Jahren bei dem Mittelständler aus Garching bei München eingestiegen war.

BBS soll in diesem Jahr mit 1200 Mitarbeitern 300 Millionen Euro Umsatz erwirtschaften, bis 2026 soll der Umsatz auf 400 bis 450 Millionen wachsen, bei einer operativen Rendite von 13 bis 15 Prozent. „Wir investieren in einem stark wachsenden Sektor mit überdurchschnittlich guten Ertragsperspektiven“, sagte Dürr-Vorstandschef Jochen Weyrauch in der Nacht zum Dienstag.

Dürr erreiche damit das Ziel, in der Automatisierungstechnik bis 2030 auf eine halbe Milliarde Euro Umsatz im Jahr zu kommen, schon mit dem Abschluss der Übernahme, der für Herbst erwartet wird. Das Segment stehe dann für gut zehn Prozent des Konzernumsatzes.

Das im MDax gelistete Unternehmen aus Bietigheim-Bissingen bei Stuttgart will den Umsatz durch neue Geschäftsfelder bis 2030 auf mehr als sechs Milliarden Euro steigern. Zum Kerngeschäft von Dürr gehören Lackieranlagen, Montagebänder und Holzbearbeitungsmaschinen der Tochter Homag. Die 2013 gegründete BBS macht 55 Prozent ihres Geschäftes mit Produktionsanlagen für die Autoindustrie und dabei vor allem für Elektroautos, rund ein Fünftel entfällt auf Anlagen zur Herstellung von Medizinprodukten. Seit dem Einstieg von EQT, mit dem BBS die Internationalisierung vorantreiben wollte, hat sich der Umsatz verdoppelt. Firmengründer Josef Wildgruber, der am Unternehmen beteiligt blieb, soll BBS weiter führen.