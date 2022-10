Während die Auslandsnachfrage im Maschinenbau kräftig zulegt, fallen die Inlandsbestellungen zurück. Experten werten das als möglichen Beginn einer schleichenden Deindustrialisierung.

Die Auftragslage zeigt, dass auf Sicht die Gefahr einer Deindustrialisierung des Standorts Deutschland besteht. (Foto: dpa) Arbeit im Maschinenbau

Düsseldorf Am Dienstag beginnt in Berlin der jährliche Maschinenbau-Gipfel. Führende Branchenvertreter konferieren über zwei Tage sowohl mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) als auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Zu besprechen gibt es Dringendes: Die monatsweise veröffentlichten Zahlen zum Auftragseingang zeigen, dass die Energiepreiskrise zu einer immer stärkeren Investitionszurückhaltung bei den deutschen Kunden führt.

So gingen die Inlandsbestellungen im August inflationsbereinigt um sechs Prozent zurück. Nominal hat das Volumen der Auftragseingänge damit stagniert, denn die Nachfrage aus dem Ausland ist gestiegen, und zudem können die Hersteller den Kostendruck teils an die Kunden weiterreichen. Das Urteil von Ralph Wiechers, Chefvolkswirt des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), fällt daher nicht durchweg negativ aus: Die Zahlen könnten sich „in Anbetracht nicht enden wollender Engpässe, Preissteigerungen und Unwägbarkeiten mehr als sehen lassen“, so der Experte.

