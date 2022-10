Maschinenbau Industrie 4.0 mit starker China-Verbindung: BBS Automation steht zum Verkauf

Frankfurt, München Der deutsche Industrieautomatisierungsspezialist BBS Automation, der stark in China aktiv ist, steht Finanzkreisen zufolge zum Verkauf. Viereinhalb Jahre nach der Übernahme habe der Eigentümer EQT eine Investmentbank beauftragt, einen Auktionsprozess vorzubereiten, berichteten mehrere mit der Transaktion vertraute Personen dem Handelsblatt. Das Unternehmen könnte dabei mit rund einer halben Milliarde Euro bewertet werden.

EQT und BBS Automation lehnten Stellungnahmen ab.

BBS Automation entwickelt Automatisierungslösungen für industrielle Fertigungsstraßen, zum Beispiel für die Automobilbranche und für Medizintechnikhersteller. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen mithilfe von EQT ein starkes Chinageschäft aufgebaut, im Zuge dessen im Jahr 2019 auch eine Mehrheit an der chinesischen ReaLeaD Automation erworben. Insgesamt wurde dadurch die Abhängigkeit von der Autoindustrie etwas verringert und die internationale Präsenz gestärkt.

China ist für die Automatisierungsbranche ein enorm wichtiger Markt, da hier viele moderne, digital vernetzte Fabriken gebaut werden. Auch Siemens, Weltmarktführer bei der Industrieautomatisierung, sieht hier die größten Wachstumschancen. Nach Informationen des Handelsblatts aus Unternehmenskreisen will Siemens die Umsätze seiner Sparte „Digitale Industrien“ bis 2025 verdoppeln.

Doch hat sich für Siemens und die verkaufswilligen BBS-Eigentümer eines geändert: Früher galt ein starkes Chinageschäft in der Wachstumsgeschichte eines Unternehmens als klare Stärke. Inzwischen werden Aktivitäten in China vor dem Hintergrund internationaler Konflikte und Verwerfungen kritischer gesehen – mitunter auch vonseiten der Politik. Bei Siemens gibt es intern bereits Widerstände gegen eine zu starke Orientierung in Richtung China.

Bei BBS wiederum könnte das Thema nach Einschätzung von M&A-Experten den Verkaufsprozess verkomplizieren. Dies liegt auch daran, dass die USA industriepolitisch auf einen Anti-China-Kurs eingeschwenkt sind. Die Bundesregierung unter Kanzler Olaf Scholz ist zumindest kritischer gegenüber China eingestellt als diejenige unter Angela Merkel – auch wenn die Bundesregierung zuletzt mit dem Cosco-Einstieg bei einem Terminal des Hamburger Hafens sowie dem Kauf einer Elmos-Chipfabrik durch die chinesische Sai Microelectronics zwei stark diskutierte Deals genehmigt hat.

BBS Automation hat mehrere Werke in China

„Aufgrund der aktuellen geopolitischen Lage rund um China ist es extrem kompliziert, Unternehmen mit großem China-Engagement zu verkaufen“, sagt ein Investmentbanker. „Eine Transaktion von BBS Automation zur jetzigen Zeit dürfte daher schwierig werden.“

BBS ist mit mehreren Werken in der Volksrepublik vertreten und produziert dort für den chinesischen Markt, aber auch für den Export. Laut Branchenkreisen gab es dabei bislang keine Restriktionen von Regierungsstellen. Das Unternehmen hat die Geschäfte in der Region organisatorisch in einer Zwischenholding zusammengefasst und kann sie eigenständig führen. Ein solches „internes Decoupling“ soll verhindern, dass Schwierigkeiten in einem Geschäftsgebiet auch andere mit hinunterziehen. Viele Unternehmen haben solche organisatorischen Maßnahmen kürzlich umgesetzt.

Die Geschäftsentwicklung bei BBS war zuletzt von einer starken Erholung nach dem Covid-Einbruch gekennzeichnet, der zu Werksschließungen und Lieferengpässen geführt hatte. Finanzkreisen zufolge erwartet BBS für 2023 ein Betriebsergebnis (Ebitda) von rund 40 Millionen Euro, für dieses Jahr wird mit 25 Millionen Euro gerechnet.

Mögliche Bieter könnten BBS bei einem Deal mit dem zwölf bis 14-Fachen des erwarteten Ebitda bewerten, also mit rund 500 Millionen Euro. Als mögliche Käufer gelten chinesische Investoren und Industrieunternehmen, aber auch westliche Private Equity Gesellschaften.

