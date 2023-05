 Maschinenbau: Krauss Maffei streicht jede sechste Stelle

Bereits im Februar wurde der Stellenabbau angekündigt, damit das Unternehmen profitabler wird. Zuletzt hatte Krauss Maffei deutlich höhere Verluste gemacht.

Das 1838 gegründete Traditionsunternehmen gehört mehrheitlich dem chinesischen Chemieriesen Sinochem. (Foto: dpa) Krauss Maffei

München Der Münchner Maschinenbauer Krauss Maffei streicht bis zu 790 von insgesamt 4700 Arbeitsplätzen. Bis zu 490 Stellen fielen allein in Deutschland weg, teilte die an der Börse in Shanghai gelistete Dachgesellschaft des Herstellers von Spritzgießmaschinen für die Kunststoffproduktion am Dienstag mit. Das 1838 gegründete Unternehmen gehört mehrheitlich dem chinesischen Chemieriesen Sinochem. Grund für den Stellenabbau seien das „ungünstige Umfeld und die unsicheren geopolitischen Entwicklungen“, heißt es in der Mitteilung. Krauss Maffei hatte bereits im Februar ein weltweites „Anpassungs- und Effizienzprogramm“ angekündigt, aber keine Zahlen für den geplanten Stellenabbau genannt.

Krauss Maffei will Profitabilität wiederherstellen

Es gehe darum, die Profitabilität von Krauss Maffei wiederherzustellen, sagte Vorstandschef Li Yong damals. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr den Verlust vor allem aufgrund von Abschreibungen auf 1,58 bis 1,89 Milliarden Yuan (umgerechnet 215 bis 256 Millionen Euro) etwa versechsfacht.

Mit dem Panzerbauer Krauss Maffei Wegmann, der inzwischen Teil der französisch-deutschen KNDS ist, hat das Unternehmen nichts zu tun. Der ehemals ebenfalls unter dem Namen Krauss Maffei firmierende Zughersteller ist heute Teil von Siemens. Mehr: Stellenabbau bei Peek & Cloppenburg: „Es war alles etwas zu groß gedacht“ Erstpublikation: 23.05.2023, 17:43 Uhr.