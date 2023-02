Maschinenbau Krones wächst noch stärker als erwartet – auch für 2023 ist die Nachfrage hoch

München Der weltgrößte Getränke-Abfüllanlagenbauer Krones profitiert trotz aller globalen Unsicherheiten weiter von hoher Nachfrage. Im vergangenen Jahr sei der Umsatz um knapp 16 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro gestiegen, teilte der bayerische Maschinenbauer am Donnerstag mit. Damit wurde auch die im Oktober angehobene Wachstumsprognose noch einmal übertroffen.

Auch die Perspektiven sind gut. Der Auftragseingang von Krones legte im vergangenen Jahr um mehr als ein Drittel auf 5,8 Milliarden Euro zu und lag damit höher als der Umsatz. Das verspricht weiteres Wachstum. Konkret prognostiziert Krones für 2023 nun ein Umsatzwachstum von acht bis elf Prozent.

Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen ursprünglich eine Umsatzsteigerung von fünf bis acht Prozent in Aussicht gestellt und die Prognose dann auf zehn bis zwölf Prozent angehoben. Auch den Gewinn konnte das Unternehmen deutlich steigern. Das operative Ergebnis verbesserte sich um gut 19 Prozent auf 373 Millionen Euro. Damit lag die Marge mit 8,9 Prozent am oberen Ende der Prognose. In diesem Jahr werden neun bis zehn Prozent erwartet.

Von der guten Entwicklung profitierte auch der Aktienkurs. In den vergangenen zwölf Monaten ist der Kurs um mehr als ein Viertel auf zuletzt rund 110 Euro gestiegen.

Zuletzt war der Konzern auch in Sachen Portfolio aktiv geworden. Im Herbst hatte der Konzern die Mehrheit am US-Unternehmen R+D Custom Automation mit Sitz in Wisconsin übernommen. Die Firma liefert Maschinen und Anlagen für die Herstellung und Befüllung von Behältern für die Pharmaindustrie. Die Umsätze lagen zuletzt bei 43 Millionen Dollar. Ziel von Krones ist es, verstärkt auch in Branchen außerhalb der Getränkeindustrie Fuß zu fassen.

Auch andere Maschinenbauer sind bislang gut durch die Krise gekommen. Vor allem die Nachfrage aus dem Ausland half vielen Anbietern. Laut Branchenverband VDMA stiegen die Ausfuhren im vergangenen Jahr in der Branche um nominal sechs Prozent auf einen Rekordwert von mehr als 192 Milliarden Euro. „Der von vielen gefürchtete starke Rückgang ist 2022 ausgeblieben“, sagte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. Im vierten Quartal betrug das Plus sogar neun Prozent.

Die Branche profitiert von guter Nachfrage aus dem Ausland

Wichtigster Absatzmarkt im Ausland waren einmal mehr die USA. Die Ausfuhren legten um 20 Prozent auf knapp 25 Milliarden Euro zu. Nach China gab es dagegen einen leichten Rückgang auf rund 19 Milliarden Euro.

Für das laufende Jahr prognostizierte VDMA-Präsident Karl Haeusgen im Dezember zwar ein Produktionsminus von zwei Prozent für den deutschen Maschinen- und Anlagenbau. Doch sagte er: „Das ist weit entfernt von den Rückschlägen früherer Jahre und zeigt die Robustheit unserer Industrie.“ Seither hat sich das konjunkturelle Umfeld eher ein wenig aufgehellt.

