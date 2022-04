Maschinenbau Marktpilot schafft mehr Transparenz im Ersatzteilmarkt – Krisen schieben das Start-up an

Stuttgart Eine Gründung exakt zum Beginn der Covidpandemie vor zwei Jahren muss kein Nachteil sein. Und selbst die Engpässe für Maschinenbauer durch den Ukrainekrieg könnten das Geschäftsmodell beflügeln. Das zeigt das Beispiel Marktpilot: Die Gründer Tobias Rieker und Amin Oumhamdi haben jetzt eine erste Finanzierung über 6,2 Millionen Euro vom Kölner Wagniskapitalgeber Capnamic erhalten, wie sie dem Handelsblatt bestätigen.

Zu den bisherigen Investments von Capnamic gehören unter anderem mehrere Start-ups mit Milliardenbewertung wie Staffbase oder Lean IX. Welchen Unternehmensanteil die Jungunternehmer abgeben, wollen die Gründer nicht genau sagen. Mit dem Geld soll das Geschäft unter anderem in den USA aufgebaut werden.

Marktpilot will den Markt für Maschinenersatzteile mit seiner Plattform transparenter machen. Allein in Deutschland gibt es im Maschinenbau über 65 Millionen unterschiedliche Ersatzteile und mehr als 8000 mögliche Bezugsquellen. Dazu ermittelt die Softwareplattform die aktuellen Marktpreise, Lieferzeiten und Verfügbarkeiten durch vollautomatisierte und KI-unterstützte Softwaretechnologie.

Im Fachjargon handelt es sich um eine Software-as-a-Service-Lösung (SaaS). Unternehmen können damit ihr gesamtes Ersatzteilportfolio auf einem bislang intransparenten Markt automatisiert recherchieren.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Es fließen Informationen aus mehreren Zehntausend nationalen sowie internationalen Quellen ein. Das Start-up verspricht mit seinem System den Maschinenbauern stabilere Kundenbeziehungen und mehr Widerstandsfähigkeit in Krisenzeiten.

Viele Maschinenbauer kaufen für ihr Servicegeschäft Teile in größeren Mengen ein und geben sie mit kostenorientiertem Aufschlag an ihre Kunden weiter. Es bestehe keinerlei Marktorientierung, erklärt Rieker. „Überraschenderweise verkauft der Maschinenbauer dann die Teile im Service an seinen Kunden häufig günstiger als andere Anbieter auf dem Markt“, sagt der 27-Jährige.

Umsatz- und Gewinnchancen bei 90 Prozent der Ersatzteile

Mit den Informationen von Marktpilot könne der Maschinenbauer seine jeweilige Preisposition erkennen, darauf reagieren und seine Preise anpassen. Bei über durchschnittlich 90 Prozent der Ersatzteile verbergen sich laut Rieker Umsatz- und Gewinnchancen.

„Die identifizierten Potenziale schaffen messbare Transparenz in Vertrieb und Beschaffung“, bestätigt Gerd Schöllhammer, Service-Geschäftsführer des Werkzeugmaschinenbauers Heller, laut Mitteilung. Das Unternehmen mit 2500 Beschäftigten habe mit der Software in kürzester Zeit marktgerechtere und fairere Ersatzteilpreise kalkulieren können.

Die 2016 noch vor der Gründung entstandene Idee scheint zu funktionieren. Der Industrieingenieur Rieker arbeitete damals bei einem großen Stuttgarter Konzern und merkte, dass selbst dieser den Ersatzteilmarkt in seiner Maschinenbausparte nicht im Griff hatte.

Krisen wie Corona scheinen nun das Geschäft zu beflügeln. „Die Kunden gewöhnten sich in kurzer Zeit an digitale Kundenansprache über Teams und Zoom“, berichtet Rieker. „Der früher unverzichtbare erste Kundenbesuch vor Ort entfiel. Gleichzeitig konnte unsere Vertriebsmannschaft digital viel mehr Kunden erreichen“, berichtet Rieker, „So konnten wir schneller wachsen als geplant.“

70 renommierte Kunden

Zwei Jahre nach Gründung zählen renommierte Unternehmen wie Claas, Krones oder Homag zu den über 70 Firmenkunden. Die junge Belegschaft von über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sitzt dicht gedrängt vor den Bildschirmen auf einer 200 Quadratmeter großen Etage in einem denkmalgeschützten Gebäude in Esslingen. „Viele kommen wie wir von der Esslinger Hochschule“, sagt Rieker.

Der schwäbische Jungunternehmer will beweisen, dass man nicht in einer Großstadt sitzen muss, um ein Start-up hochzuziehen. Rieker gibt sich so bodenständig wie sein Geschäftsmodell im Maschinenbau.

Ein bisschen Facebook-Flair bringt sein 25-jähriger Co-Gründer Oumhamdi mit, wenn er in Anlehnung an den Adiletten-Fan Mark Zuckerberg in Socken und Badeschlappen mit Marktpilot-Logo freundlich lächelnd vorbeikommt: „Wir zählen zu den am schnellsten wachsenden B2B-Start-ups in Deutschland“, zeigt sich der Technikchef und Kopf hinter der Software selbstbewusst.

Auch der Krieg in der Ukraine könnte sich sogar positiv für das Geschäft auswirken: Bei vielen Maschinenbauern, bei denen eine hohe Abhängigkeit von der Ukraine und Russland besteht, dürften die ohnehin durch Rohstoffmangel und Chipengpässe gestressten Lieferketten noch mehr in Gefahr geraten.

Immerhin entfallen elf Prozent aller Lieferbeziehungen mit Russland und der Ukraine auf den Maschinenbau. Neugeschäft fällt in den Regionen auf absehbare Zeit aus. Service und Wartung gewinnen damit noch mehr an Bedeutung. Schon heute erzielen Maschinenbauer damit laut Branchenverband VDMA durchschnittlich mehr als 50 Prozent des Deckungsbeitrags. Service gilt bereits als profitabler als das Neugeschäft.

Rieker ist überzeugt, dass in dieser Engpasssituation die genaue Kenntnis der Marktlage noch wichtiger wird, um die Verfügbarkeit von Ersatzteilen einzuschätzen und möglichst die Lagerhaltung darauf abzustimmen.



Mehr: Wie zwei Ex-Porsche-Ingenieure das Ersatzteilmanagement revolutionieren wollen