Maschinenbau Trumpf-Chefin: „Attacke Chinas auf Taiwan muss die rote Linie sein“

Die Trumpf-Chefin will weiter Geschäfte mit China machen.

Stuttgart Trumpf-Chefin Nicola Leibinger-Kammüller schaut mit Sorge nach China. Staatschef Xi Jinping hatte kürzlich bei der Parteitagseröffnung erneut mit einem Militäreinsatz gegen den Inselstaat Taiwan gedroht. „Eine Attacke Chinas auf Taiwan muss die rote Linie sein“, sagte die Chefin des schwäbischen Laserspezialisten am Donnerstag bei der Vorstellung der Geschäftszahlen.

Der Westen müsse sich einer Einverleibung Taiwans klar entgegenstellen. Für den Fall einer Annexion der Insel müsse sich jedes Unternehmen für eine Seite entscheiden. „Für mich ist das keine Frage. Für aufrechte Demokraten sind ganz klar die USA der Partner“, sagte Leibinger-Kammüller. Aber bis zum schlimmsten Fall gelte: „Dialog ja, Pragmatismus ja – man muss im Gespräch bleiben“, betonte Leibinger-Kammüller.

Deshalb sei die geplante Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach Peking richtig. Sie selbst sei gefragt worden, fahre aber nicht mit, berichtete die Firmenchefin. „Das macht eher für Großunternehmen Sinn, bei denen die politische Ebene für Vertragsabschlüsse eher wichtig ist.“

Trumpf durfte als erster Mittelständler mit Jiangsu Jinfangyuan (JFY) einen chinesischen Werkzeugmaschinenbauer komplett übernehmen, durchaus mit politischer Unterstützung der damaligen Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

Auf China als Absatzmarkt zu verzichten hätte „gravierende Folgen“ für Trumpf und die deutsche Wirtschaft, sagte die Unternehmerin. Zwar sei der Mittelständler nicht so stark China ausgesetzt wie etwa die Autoindustrie, aber mit einem Umsatz von 575 Millionen Euro sei das Land der viertgrößte Markt der Schwaben. Dieser sei nicht so einfach zu ersetzen wie etwa Russland nach den Sanktionen wegen des Angriffs auf die Ukraine.

Der Maschinenbauer erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzrekord. (Foto: dpa) Trumpf-Laser im Einsatz

Natürlich sei China eine Diktatur, gab Leibinger-Kammüller zu bedenken. Aber nur noch sechs Prozent der Staaten weltweit seien lupenreine Demokratien. „Wenn wir nur noch mit diesen Staaten Geschäfte machen, können wir unseren Lebensstandard nicht mehr halten“, sagte die Trumpf-Chefin.

Chiptechnologie treibt Gewinn

Die Geschäfte des Maschinenbauers laufen unterdessen weiter gut. Auch im am 1. Juli begonnenen ersten Quartal sei der Auftragseingang weiter gestiegen, wenn auch nicht so stark wie im Vorjahr, wie Finanzchef Lars Grünert sagte. Der Umsatz legte zwischen zehn und 20 Prozent zu.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/2022 hat Trumpf das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 26,8 Prozent auf 468 Millionen Euro gesteigert. Unter dem Strich stand ein Nettogewinn von 310 Millionen Euro. Die Ebit-Marge stieg von 10,5 auf 11,1 Prozent.

Wichtigster Treiber des Gewinns sind sogenannten EUV-Laser, die für die Produktionsmaschinen der modernsten Chipgeneration unverzichtbar sind. Trumpf ist weltweit der einzige Hersteller, der den Laser für die feinsten Halbleiterstrukturen herstellen kann – und exklusiv an den Kunden ASML liefert. Die Niederländer zählen mit ihrer Monopolstellung zu den wertvollsten Unternehmen Europas. Die Optik kommt dabei ebenso exklusiv von Carl Zeiss.

Trumpf will im kommenden Jahr 100 Maschinen bauen. Kunden sind Samsung, Intel und TSMC. Bereits im Juli hatte das Unternehmen nach vorläufigen Zahlen für 2021/2022 einen Umsatzrekord von 4,2 Milliarden Euro und einen um 42 Prozent gestiegenen Auftragseingang auf 5,6 Milliarden Euro bekanntgegeben.

Beschäftigte erhalten 2478 Euro Bonus

„Infolge der stark anziehenden Nachfrage im zweiten Halbjahr sind wir mit einem hohen Auftragseingang in das neue Geschäftsjahr gestartet“, sagte Leibinger-Kammüller. Dennoch bleibe für die kommenden Monate eine große Unsicherheit, „wie sich die Engpässe in den Lieferketten, die hohe Inflation, steigende Material- und Energiepreise sowie Transportkosten auf unser Geschäft auswirken werden“. In vielen Märkten sei eine wachsende Zurückhaltung der Nachfrage zu spüren.

Das Unternehmen baute zuletzt 2000 Stellen weltweit auf. Von insgesamt mehr als 16.554 Beschäftigten arbeitet ein knappes Drittel am Stammsitz. Der Mittelständler erhöht für das vergangene Jahr die Gewinnbeteiligung auf von 1365 auf 2478 Euro. Einen darüber hinausgehenden Zahlung eines Inflationsausgleichs stellte das Management unter der Bedingung von Steuerfreiheit in Aussicht.

