Maschinenbau Trumpf profitiert von Chip- und Elektro-Boom und knackt die nächste Milliardenmarke

Stuttgart Der Maschinenbauer und Laserspezialist Trumpf hat seinen Umsatz trotz globaler Lieferkettenprobleme und Pandemie um ein Fünftel auf 4,2 Milliarden Euro gesteigert. Das teilte das Familienunternehmen nach vorläufigen Zahlen für das am 30. Juni zu Ende gegangene Geschäftsjahr 2021/22 mit.

Derzeit stauen sich die eingegangenen Aufträge bei 5,6 Milliarden Euro. Der Wert liegt 1,7 Milliarden über dem Vorjahr. Trumpf-Chefin Nicola Leibinger-Kammüller sagte: „In unserem Umsatz machen sich die global gestörten Lieferketten deutlich bemerkbar. Wir konnten trotz eines hohen Auftragsbestands nicht so viele Maschinen und Lasersysteme fertigen, wie möglich gewesen wäre.“

Zum Gewinn will sich Trumpf erst später äußern. Im vorangegangenen Geschäftsjahr hatte die Ebit-Rendite über zehn Prozent gelegen. Experten rechnen mit einer ähnlichen Größenordnung. Trumpf profitiert bei seinem Wachstum von der hohen Nachfrage nach Halbleitertechnologien. Die Ditzinger sind mit ihren Lasern ein wichtiger Lieferant für den niederländischen Weltmarktführer von Lithografie-Maschinen, ASML.

Nur die Niederländer können EUV-Belichtungsmaschinen herstellen, die mit extrem ultraviolettem Licht die derzeit feinsten Strukturen für die weltweit leistungsfähigsten Prozessoren auftragen können. Ohne die Technologie von Trumpf und ASML könnten Chipkonzerne wie TSMC, Intel oder Samsung die neuesten Chips mit Strukturgrößen von fünf Nanometern nicht herstellen.

Der Monopolist ASML zählt mit einer Börsenkapitalisierung über 200 Milliarden Euro zu den wertvollsten Unternehmen in Europa. Allein wegen des Kunden ASML sind die Niederlande zum größten Einzelmarkt von Trumpf geworden, mit rund 840 Millionen Euro Umsatz.

Trumpf prognostiziert noch drei bis fünf boomende Jahre

Eine hohe Nachfrage kommt nach Unternehmensangaben auch von Kunden, die Teile für Elektromobilität herstellen. Ob Batteriefertigung, Elektromotoren, Leistungselektronik oder Leichtbau: Bei allen Technologien kommen spezielle Laser von Trumpf zum Einsatz.

Die Vorsitzende der Geschäftsführung der Trumpf-Gruppe beklagt Lieferkettenprobleme. (Foto: dpa) Nicola Leibinger-Kammüller

Beim Fertigen von Batteriezellen gibt es über 30 verschiedene Laseranwendungen. 1000 Laser wurden nach Firmenangaben allein an die Batterieindustrie geliefert. Zudem ist das Schweißen der Kupferverbindungen in der Hochleistungselektronik der E-Autos anspruchsvoll. Auch hier sieht Trumpf große Vorteile seiner Laser.

Das Management taxierte kürzlich den Auftragseingang von Kunden in der Elektromobilität im vergangenen Jahr auf 200 Millionen Euro. Der Wert liege mit steigender Tendenz jetzt schon über dem Geschäft mit Kunden, die mit der Verbrennertechnologie arbeiten.

Da alle Hersteller auch auf Elektroautos umstellen, dürfte nach Einschätzung von Trumpf hier der Boom noch drei bis fünf Jahre andauern. Ein Trumpf-Manager sagte kürzlich auf einer Fachmesse dazu: „Die fetten Jahre sind noch lange nicht vorbei.“

Erfreulich ist nach Einschätzung der Geschäftsführung zudem das Geschäft in den USA und Europa. Zweitgrößter Einzelmarkt sind die USA mit etwa 655 Millionen Euro Umsatz, gefolgt von Deutschland mit circa 590 Millionen Euro. Die Zahl der Mitarbeiter stieg gruppenweit auf 16.500, davon 8400 in Deutschland und davon 4900 am Stammsitz in Ditzingen.

Die größten Probleme machen dem Unternehmen Lieferengpässe, sagte Trumpf-Chefin Leibinger-Kammüller: „Im neuen Geschäftsjahr, das wir gerade mit gut gefüllten Auftragsbüchern begonnen haben, wird uns die Unsicherheit in den globalen Lieferketten noch einige Zeit begleiten.“ Noch immer sei die Knappheit bei Halbleiter- und Elektronikkomponenten zu spüren.

