Maschinenbau Trumpf steigert Umsatz um mehr als eine Milliarde Euro

Stuttgart Das Hochtechnologieunternehmen Trumpf hat im Ende abgelaufenen Geschäftsjahr ein Rekordwachstum erzielt. Nach vorläufigen Berechnungen stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 27 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro, wie Trumpf am Donnerstag mitteilte. Nie zuvor hat der Laser- und Maschinenbauspezialist in einem Jahr die Erlöse um eine solche Summe gesteigert.

Treiber der Entwicklung ist vor allem das Halbleitergeschäft. Das Familienunternehmen liefert nach über zehnjähriger Entwicklungszeit sogenannte EUV-Laser für die Fertigungsmaschinen der modernsten Chips weltweit an den Hersteller ASML. Das relativ junge Geschäftsfeld erreicht bei Trumpf inzwischen knapp eine Milliarde Euro Umsatz.

ASML hat ein weltweites einzigartiges Monopol. Alle großen Chiphersteller wie TSMC, Intel und Samsung sind auf die Maschinen der Niederländer angewiesen. Von dem Boom profitiert neben Trumpf auch ein zweiter schwäbischer Schlüssellieferant: Carl Zeiss liefert die Optik für die ASML-Lithografiemaschinen.

Auch das US-Geschäft von Trumpf legte um 250 Millionen Euro auf rund 900 Millionen Euro zu. Der Heimatmarkt wuchs um 30 Prozent auf 770 Millionen Euro deutlich. Als stärkster asiatischer Markt stagnierte China mit einem leichten Plus auf 600 Millionen Euro Umsatz.

„Trotz anhaltend schwieriger Rahmenbedingungen haben wir im Jahr unseres 100. Firmenjubiläums ein hervorragendes Geschäftsjahr abgeschlossen“, sagte Trumpf-Chefin Nicola Leibinger-Kammüller. „Gleichwohl sehen wir seit einigen Monaten wegen der nachlassenden Weltkonjunktur einen Rückgang bei den Bestellungen.“

Die Trumpf-Chefin mahnt angesichts des leicht zurückgehenden Auftragseingangs zu Vorsicht. (Foto: dpa) Nicola Leibinger-Kammüller

Der Auftragseingang übersprang zwar erneut die Marke von fünf Milliarden Euro, blieb mit insgesamt 5,1 Milliarden Euro jedoch rund neun Prozent unter dem Höchstwert des Vorjahrs. Leibinger-Kammüller sprach insgesamt von einem soliden Start, aber Vorsicht sei geboten.

Trumpf beschäftigt weltweit 17.900 Menschen, davon 8800 in Deutschland und 5800 am Stammsitz in Ditzingen. Im vergangenen Jahr erhielten die Mitarbeiter einen Bonus von 2500 Euro.

