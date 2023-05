Maschinenbau Wie eine alte Verbrenner-Technologie der Brennstoffzelle zum Durchbruch verhelfen soll

Zürich Accellerons Kernprodukt steht, für Besucher nicht zu übersehen, im Hof der Firmenzentrale unweit von Zürich. Es ist ein Turbolader für Dieselmotoren von Containerschiffen, übermannshoch und der größte, den der Schweizer Hersteller anbietet. Das Unternehmen aus Baden ist auf den Verbrennungsmotor ausgerichtet. Und darauf, ihm effizienter Leistung zu entlocken.

Doch einem nahenden Aus von Benzin- und Dieselmotoren sieht man bei Accelleron gelassen entgegen. Dirk Bergmann, Vorstand und Chief Technology Officer, ist überzeugt, dass der Verbrenner insbesondere auf Schiffen und in Kraftwerken vorerst nicht zu ersetzen sein wird.

Sie dürften in Zukunft mit aus grünem Strom erzeugten Wasserstoff, Ammoniak, Methanol oder synthetischen Dieselkraftstoffen angetrieben werden. „Wir werden sicherlich auf absehbare Zeit keine Generallösung bekommen, sondern die gesamte Bandbreite sehen“, sagt Bergmann.

Bei Motoren, die mit diesen sogenannten E-Fuels laufen, sei die Effizienz noch wichtiger als bei herkömmlichen Verbrennern, weil die Herstellung teurer ist als bei fossilem Diesel oder Benzin. Daher ist Bergmann überzeugt: „In Zukunft wird es keinen Verbrennungsmotor ohne Turbolader geben.“

Dessen Prinzip ist seit mehr als 100 Jahren unverändert: Der Schweizer Ingenieur Alfred Büchi entdeckte, dass sich der Wirkungsgrad von Verbrennungsmotoren deutlich steigern lässt, wenn man die Energie der Abgase nutzt. Er fand einen Weg, mit der Abgashitze eine Turbine und mit dieser einen Verdichter anzutreiben. Der Verdichter sorgte dafür, dass mehr Luft in die Brennkammer des Motors gelangte. So ließ sich die Leistung von Benzin- und Dieselmotoren bei gleichbleibendem Verbrauch deutlich steigern.

Turbolader für die Brennstoffzelle

Seit den 1920er-Jahren produzierte Brown Boveri und Cie. (BBC) in Baden Turbolader für große Dieselmotoren. 1988 fusionierte BBC mit dem schwedischen Elektrotechnikunternehmen Asea zu ABB. 2020 entschied ABB-Chef Björn Rosengren, das Turbolader-Geschäft abzuspalten und unter dem Namen Accelleron an die Börse zu bringen. Das Ziel: Außerhalb des großen Konzerns soll sich das Unternehmen besser auf die eigene Forschung und Entwicklung konzentrieren können.

Und so forscht Accelleron etwa zusammen mit der Eidgenössisch-Technischen Hochschule (ETH) Zürich daran, Turbolader für bestimmte Brennstoffzellen zu entwickeln, die sogenannte heiße Brennstoffzelle oder auch Festoxidbrennstoffzelle (SOFC). Der Hauptunterschied zur Polymerelektrolytbrennstoffzelle (PEM), die bereits in Autos und Lastwagen zum Einsatz kommt und aus sogenanntem grünen Wasserstoff klimaneutral Antriebsenergie erzeugt: die höhere Betriebstemperatur. Die ersten Testergebnisse seien vielversprechend. „Das wäre ein neues Geschäftsfeld für Accelleron“, sagt Bergmann.

Auch Christopher Onder, Professor im Departement Maschinenbau und Verfahrenstechnik an der ETH Zürich, bestätigt: „Der Turbolader eignet sich sehr gut dafür, die Leistungsdichte bestimmter Brennstoffzellen zu erhöhen.“

Großes Marktpotenzial ist die Chance für Accelleron

In Brennstoffzellen reagiert in der Regel Wasserstoff mit Sauerstoff – das Endprodukt ist Wasser. Bei der SOFC-Batterie läuft die Reaktion bei Temperaturen zwischen 600 und 1000 Grad Celsius ab. Das macht sie für den Einsatz etwa im Pkw weniger geeignet. Doch die Hochtemperatur-Brennstoffzelle hat gegenüber der PEM-Technologie einige Vorteile: Sie kommt ohne teure Edelmetalle wie Platin oder Ruthenium aus. Zudem lässt sie sich nicht nur mit hochreinem Wasserstoff betreiben, sondern auch mit Methanol oder Ammoniak, die günstiger aus grünem Strom hergestellt werden können.

Mögliche Anwendungen für SOFC-Brennstoffzellen sieht ETH-Forscher Onder beispielsweise in der Wärme- und Stromerzeugung für Häuser oder Siedlungen. „Die heiße Brennstoffzelle eignet sich ganz klar für dezentrale Anwendungen“, sagt er. Sie können beispielsweise in Kombination mit Wärmepumpen die Effizienz von Gasheizungen deutlich steigern. Auch bei Lastwagen oder Zügen, die lange Strecken zurücklegen, sei eine Nutzung denkbar.

Aus Sicht von Accelleron-Vorstand Bergmann könnte sie sich auch als Stromaggregat an Bord von Containerfrachtern oder Kreuzfahrtschiffen durchsetzen. Und schließlich können heiße Brennstoffzellen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von grünem Wasserstoff in sogenannten Power-to-Gas-Kraftwerken spielen, wie etwa Forscher der Nanyang Technological University in Singapur in einer Studie demonstriert haben.

Das Marktpotenzial ist daher groß. Wichtig aus Sicht von Accelleron: Die heiße Brennstoffzelle hat zwei Gemeinsamkeiten mit einem herkömmlichen Dieselmotor: Sie benötigt einen bestimmten Druck und bei der Reaktion entsteht heißes Abgas. „Diese Abluft enthält viel Energie, durch die die Turbolader-Technik zum Einsatz kommen kann“, sagt Bergmann. Um bis zu zehn bis 15 Prozent lasse sich die Effizienz einer Brennstoffzelle durch einen Turbolader steigern, zeigen die Versuche von Accelleron und der ETH.

Die Technologie funktioniert nur mit Abgasen – es müssen aber keine aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe sein. (Foto: accelleron) Turbolader von Accelleron

Forscher Onder ergänzt: „Statt die Hitze nach außen verpuffen zu lassen, holt der Turbolader noch mal etwa heraus. Diese Energie ist gratis.“ Das bedeutet im Umkehrschluss: „Bei gleicher Ausgangsleistung wird die Brennstoffzelle mit dem Turbolader kleiner und leichter“, so Onder.

Bis die SOFC-Brennstoffzelle mit Turbolader massenhaft zum Einsatz kommt, dürften noch Jahre vergehen. Aktuell arbeiten Accelleron und die ETH-Forscher daran, die Brennstoffzelle so zu regeln, dass sie konstant mit einer Temperatur von 600 bis 800 Grad läuft – jenem Temperaturfenster, bei dem der Turbolader am besten funktioniert. Ohnehin hinke die SOFC-Technologie noch mehrere Jahre hinter der PEM-Brennstoffzelle zurück, sagt Bergmann. Doch er sagt: „Ich persönlich glaube an die Brennstoffzelle.“

So lange macht Accelleron rund 780 Millionen Dollar Umsatz und knapp 130 Millionen Dollar Nettogewinn mit dem Kerngeschäft, dem Bau und der Wartung großer Turbolader für die Schifffahrt sowie Kraftwerke. ETH-Forscher Onder sagt: „Die Kernkompetenz von Accelleron ist es, das letzte Quäntchen Leistung herauszuholen.“

Diese werde auch weiterhin gefragt sein, unabhängig davon, ob Verbrenner mit E-Fuels oder Brennstoffzellen in Zukunft Schiffe oder Kraftwerke antreiben. Das Kernproblem, dass Strom aus erneuerbaren Energien nicht zu jeder Zeit im Überfluss vorhanden ist, bleibt noch auf lange Sicht ungelöst.

