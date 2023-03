Maschinenbauer Krauss Maffei streicht Hunderte Stellen

Der zum chinesischen Sinochem-Konzern gehörende Maschinenbauer streicht zahlreiche Stellen in der Verwaltung. Fertigung und Montage sollen nicht betroffen sein.

Der Münchner Hersteller von Spritzgießmaschinen legt ein „weltweites Anpassungs- und Effizienzprogramm“ auf. (Foto: dpa) Krauss Maffei

München Der Maschinenbauer Krauss Maffei reagiert auf steigende Verluste und will in der Verwaltung mehrere hundert Stellen streichen. Im Zuge des geplanten „weltweiten Anpassungs- und Effizienzprogramms“ fielen in der Fertigung und Montage aber keine Stellen weg, teilte der Münchner Hersteller von Spritzgießmaschinen am Dienstag mit. Details sollen in den nächsten Wochen mit dem Betriebsrat besprochen werden.

Krauss Maffei: Einsparungen durch Stellenabbau

Krauss Maffei gehört dem chinesischen Chemieriesen Sinochem und ist seit 2018 an der Börse in Shanghai gelistet. Der Hersteller von Maschinen für die Kunststoff- und Kautschuk-Verarbeitung mit 4700 Mitarbeitern hat im vergangenen Jahr zwischen 1,58 und 1,89 Milliarden Yuan (umgerechnet 215 bis 256 Millionen Euro) Verlust erwirtschaftet, mindestens sechsmal so viel wie 2021.