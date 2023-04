Medikamentenentwicklung Mehr Umsatz als der Rest der Branche zusammen: Biontech setzt sich immer deutlicher ab

Frankfurt Der Erfolg der Mainzer Biontech SE in der Covid-Impfstoffentwicklung hat die deutsche Biotech-Branche ins Rampenlicht gerückt. Hoffnungen, dass der Aufstieg des mRNA- und Onkologiespezialisten die gesamte Branche mit nach oben zieht, haben sich bisher allerdings kaum bestätigt. Die Euphorie des Kapitalmarkts und die Begeisterung der Politik für die Branche sind inzwischen wieder verflogen.

Der Durchbruch mit dem Impfstoff der Mainzer läuft so vor allem darauf hinaus, dass sich in der deutschen Biotech-Szene ein dominierender Akteur etabliert, der seinen relativen Vorsprung trotz der inzwischen stark rückläufigen Covid-Erlöse eher noch weiter ausbauen wird, insbesondere in Relation zu den rund vier Dutzend Medikamentenentwicklern unter den deutschen Biotechs.

Denn während der Rest der Branche angesichts ungünstiger Finanzierungsbedingungen seine Ressourcen stärker fokussieren muss, kann der Mainzer Biotech-Aufsteiger seine Forschung massiv erweitern. Die deutsche Biotech-Branche wandelt sich damit mehr und mehr zur Biontech-Industrie.



Wie weit sich Biontech inzwischen vom Rest der Branche abgesetzt hat, macht ein Blick auf Geschäftszahlen, Börsenbewertung und Forschungsstrategien deutlich: Dank der riesigen Einnahmen aus dem Verkauf ihres Covid-Impfstoffs erzielte Biontech in den vergangenen beiden Jahren mit zusammen 36 Milliarden Euro in etwa zweieinhalbmal so viel Umsatz wie alle anderen Firmen des Biotechnologie-Sektors zusammen.

Rund zwei Drittel davon sind nach Abzug von Herstellkosten, Steuern, Dividende und Aktienrückkäufen im Unternehmen verblieben. Zum Jahresende wies das Mainzer Unternehmen zwar nur knapp 14 Milliarden Euro an liquiden Mitteln aus. Hinzurechnen muss man aber rund sieben Milliarden Euro an Kundenforderungen gegenüber dem Partner Pfizer, die voraussichtlich im Laufe des Jahres nach Mainz fließen werden.

Alles in allem verfügt Biontech damit aktuell über rund 21 Milliarden Euro an Finanzreserven. Zum Vergleich: Der gesamte Risikokapitalzufluss in die übrigen Firmen der deutschen Biotech-Branche addierte sich in den letzten 25 Jahren auf etwa 15 Milliarden Euro.

Im laufenden Jahr werden die Erlöse der Mainzer aus dem Impfstoffgeschäft laut Unternehmensprognose zwar stark sinken, auf „nur“ noch etwa fünf Milliarden Euro. Doch selbst auf diesem Niveau wird Biontech das mit Abstand umsatzstärkste Unternehmen der deutschen Biotech-Branche sein und im operativen Geschäft noch mehr als genug Cashflow generieren, um die stürmisch wachsenden Forschungsaktivitäten im Bereich Impfstoffe und Krebsmedikamente zu finanzieren.

Auch mit Blick auf die Börsenbewertung hat sich trotz starker Kursverluste seit 2021 letztlich wenig am relativen Übergewicht der Mainzer geändert. Mit einem Börsenwert von rund 28 Milliarden Euro übertrifft Biontech den Rest der Branche inklusive Qiagen noch um rund neun Milliarden Euro.

Was die medizinische Entwicklungspipeline der deutschen Biotech-Branche angeht, stellt Biontech inzwischen etwa 30 Prozent aller klinischen Projekte. Vor allem in dieser Hinsicht wird sich die Dominanz eher weiter verstärken.

Mit einem geplanten Forschungsbudget von rund 2,5 Milliarden Euro wird das Mainzer Unternehmen 2023 bereits deutlich mehr für die Medikamentenforschung ausgeben als alle anderen deutschen Biotechs zusammen. Und in den nächsten Jahren dürfte das Gefälle eher noch anwachsen.

Denn unter den auf Medikamentenentwicklung fokussierten Firmen der Branche wird Biontech vorerst das einzige Unternehmen bleiben, das nennenswerte Cashflows und Cash-Reserven aus dem operativen Geschäft generiert. Die wenigen anderen Neuentwicklungen aus der Branche, die bisher überhaupt eine Zulassung schafften, entpuppten sich bisher als unbedeutende Nischenprodukte.

Relativ am weitesten vorangeschritten in der Transformation zu einem operativen Biopharmaunternehmen ist noch die Münchener Morphosys, deren Krebsmittel Monjuvi immerhin seit zwei Jahren zugelassen ist. Dessen Umsatz erwies sich bislang aber als enttäuschend und reicht bei Weitem noch nicht, um die weiteren Projekte zu finanzieren.

Morphosys testet Monjuvi und zwei weitere Onkologiewirkstoffe in fortgeschrittenen und relativ umfangreichen Studien. Zulassungen erscheinen selbst im Erfolgsfall aber kaum vor 2025 möglich.

Ansonsten ist die Pipeline an aussichtsreichen Produkten in fortgeschrittenen Entwicklungsphasen eher dünn in der Branche. Das Gros der klinischen Entwicklungsprojekte befindet sich noch in frühen Stadien. Bei etlichen Wirkstoffkandidaten lässt ein Fortschritt seit Jahren auf sich warten.

Einige Firmen wie Adrenomed, Affimed oder Inflarx konnten für ihre Produkte zwar vielversprechende Daten vorlegen, müssen diese aber noch in größeren und womöglich langwierigen Phase-3-Studien unter Beweis stellen.

Biotechs müssen mit Cash-Reserven haushalten

Das inzwischen deutlich verschlechterte Finanzierungsklima in der Branche gefährdet zwar nicht unbedingt die laufenden Projekte. Insgesamt sind die Firmen und ihre Geldgeber aber gezwungen, mit den vorhandenen Reserven besser hauszuhalten.

Vor allem die Finanzierung neuer Projekte und Start-ups wird dadurch schwieriger, wie Experten aus der Venture-Capital-Szene berichten. Das wiederum bremst den Nachschub an neuen klinischen Projekten.

Biontech dagegen befindet sich dank der riesigen Covid-Erträge und Cash-Reserven in einer völlig anderen Situation. Das Unternehmen kann sowohl aus der eigenen Grundlagenforschung heraus und auf seiner Technologiebasis neue klinische Projekte angehen als auch die Pipeline durch Zukäufe und Lizenzdeals verstärken.

Der jüngst vereinbarte Kauf der Rechte an einem Krebsmittelkandidaten der US-Firma Onco-C4 ist dafür ein Beispiel, dem wohl weitere folgen werden, wie das Management des Unternehmens im jüngsten Quartals-Call deutlich machte.

Die Strategie zielt darauf, das Programm mit fortgeschrittenen Produktkandidaten zu ergänzen, die Aussichten auf Zulassungen in den nächsten Jahren bieten. Zwar sind Erfolge damit auch für Biontech noch nicht garantiert. Aber zumindest wächst für die Mainzer die Chance, neben dem Covid-Impfstoff in absehbarer Zeit auch erste Onkologieprodukte durch die Zulassung zu bringen.

Der Rest der Branche kann sich solche Strategien nicht leisten und wird aktuell in der Grundlagenforschung eher ausgebremst. Vieles spricht dafür, dass Biontech unter den pharmaorientierten Firmen vorerst ein einsamer Star der deutschen Biotech-Szene bleiben wird.

