Medizin Schott will Pharmaverpackungssparte an die Börse bringen

Frankfurt Das Stiftungsunternehmen Schott arbeitet an einem Börsengang für das Geschäft mit gläsernen Medizinverpackungen. Finanzkreisen zufolge hat das Unternehmen die Deutsche Bank, Bank of America und BNP Paribas ausgewählt, um den Gang auf das Parkett Anfang kommenden Jahres zu organisieren, der die Sparte mit bis zu vier Milliarden Euro bewerten könnte. Ein Sprecher des Unternehmens erklärte auf Anfrage: „Natürlich prüfen wir fortwährend Strategie- und Finanzierungsoptionen. Allerdings gibt es hier im Moment nichts Konkretes zu berichten.“ Die Banken lehnten Stellungnahmen ab.

Schott fertigt unter anderem Pharmaröhrchen, aus denen die Firma selbst, aber auch andere Abnehmer kleine Fläschchen für Impfstoffe herstellen, und profitierte somit von der Covid-Pandemie. Allein 2021 lieferte das Unternehmen Fläschchen für fünf Milliarden Impfungen. Im laufenden Jahr soll die Produktion eine ähnliche Größenordnung erreichen. Zum Pharmageschäft gehören aber auch Glasverpackungen für diverse andere Anwendungen oder Spritzen und Ampullen.

Laut Finanzkreisen erwartet Schott im Pharmageschäft in diesem Jahr bei einem Umsatz von rund einer Milliarde Euro ein Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von etwa 200 Millionen Euro. Beim Gang an die Börse könnte die Sparte mit etwa dem 20-Fachen des erwarteten Ebitda bewertet werden. Sollte das komplette Geschäft auf das Parkett kommen, könnte der Börsengang also ein Volumen von 3,5 bis über vier Milliarden Euro erreichen. Es wäre eine Bewertung, die der des Wettbewerbers Stevanato entspricht.

Wie bei den meisten Neuemissionen will Schott nur einen Minderheitsanteil an die Börse bringen. Aussagen des Unternehmens deuten darauf hin, dass Schott auch längerfristig die Mehrheit behalten will. „Unser Pharmageschäft ist und bleibt ein Kernbestandteil unserer Wachstumsstrategie“, sagte der Schott-Sprecher. Zu Geschäftszahlen für die Sparte wollte er sich nicht äußern. „Mit der positiven Entwicklung – aus eigener Kraft – sind wir sehr zufrieden“, sagte er lediglich.

Nach Informationen aus Finanzkreisen hofft das Unternehmen darauf, dass sich das Marktumfeld bis Anfang 2023 ändern wird. Derzeit sind Börsengänge angesichts der Volatilität an den Aktienmärkten so gut wie unmöglich.

Faltbares Glas soll neuen Umsatz bringen

Der Mainzer Spezialglashersteller gehört zu 100 Prozent der Carl-Zeiss-Stiftung. Im zurückliegenden Geschäftsjahr 2020/2021 (bis September 2021) steigerte das Unternehmen seinen Umsatz um 13 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro, der operative Gewinn (Ebit) wuchs sogar um 35 Prozent auf 390 Millionen Euro. Einer der Treiber dieses Wachstums war das Pharmageschäft, neben der Haushaltssparte. Schott ist Erfinder des Cerankochfeldes.

Schott-Chef Frank Heinricht setzt stark auf Innovationen mit Glas. Unter anderem haben die Schott-Experten ein ultradünnes, biegsames Glas entwickelt. Dabei ziehen spezielle Maschinen aus 1400 Grad heißem Flüssigglas Schichten mit einer Dicke von 30 bis 40 Mikrometern. Das ist in etwa der Durchmesser eines menschlichen Haars. Dieses Spezialglas kommt etwa bei faltbaren Smartphones oder Laptops mit klappbaren Bildschirmen zum Einsatz.

Auch in der Pharmasparte setzt Schott auf neue Ideen. So hat das Unternehmen einen Träger aus Glassubstrat und Kunststoff entwickelt, der die Labordiagnostik erleichtern soll. In bis zu 130 kleine Näpfchen kann Blut geträufelt werden, ein Gerät kann dieses dann auf ebenfalls bis zu 130 Parameter zeitgleich analysieren. Solche Anwendungen gehören aber wohl nicht zum Verpackungsgeschäft, das nun an die Börse gebracht werden soll.

Der Verkauf der Fläschchen für den Covid-Impfstoff war im vergangenen Geschäftsjahr trotz der enorm hohen Produktionszahlen nicht so relevant für das Umsatzwachstum. Schott-Chef Heinricht schätzte den Anteil bei der Vorstellung der Geschäftszahlen Anfang des Jahres auf etwa 1,5 Prozent vom Gesamtumsatz. Das liegt vor allem am niedrigen Preis, den dieses Produkt hat.

Dass das Schott-Management für seine Pharmasparte neue Finanzierungsquellen sucht, kann auch mit den stark gestiegenen Energiekosten zusammenhängen. Schmelzwannen werden mit Gas betrieben und müssen rund um die Uhr laufen. Wegen des Ukrainekriegs ist der Preis für diesen Energieträger in den letzten Wochen drastisch gestiegen. Sollte es sogar zu einem Importstopp für Gas aus Russland kommen, würde Schott das unmittelbar zu spüren bekommen.

