Medizintechnik Defibrillatorhersteller Corpuls geht an Nordic Capital

Der Markt für Geräte zur Wiederbelebung von Schlaganfallpatienten wächst. Finanzinvestor Nordic Capital erwirbt nun die Mehrheit am oberbayerischen Mittelständler Corpuls und will das Wachstum ankurbeln.

Erste Hilfe mit Defibrillatoren kann Leben retten. Die Geräte sind an immer mehr Orten zu finden. (Foto: dpa) Bei Schlaganfallpatienten zählt jede Minute

Frankfurt Der Notfallmedizintechnik-Hersteller Corpuls bekommt einen Private-Equity-Eigentümer. Der auf Gesundheit und Technologie spezialisierte Finanzinvestor Nordic Capital übernimmt die Mehrheit an dem bisher familiengeführten Unternehmen aus Kaufering in der Nähe von Landsberg am Lech, wie beide am Mittwoch mitteilten.

Die Familie von Firmengründer Günter Stemple, der in einem Hobbykeller 1982 seinen ersten Defibrillator baute, bleibt mit einem kleinen Anteil beteiligt und in der Geschäftsführung vertreten.

Im Jahr 2022 lag der Umsatz der Firma mit 450 Mitarbeitern bei 127 Millionen Euro. Für vergleichbare Medizintechnikfirmen wurden zuletzt Beträge gezahlt, die beim Vier- bis Fünffachen des erwarteten Jahresumsatzes liegen. Nordic Capital dürfte entsprechend zu einer Firmenbewertung von mehr als einer halben Milliarde Euro bei Corpuls eingestiegen sein.