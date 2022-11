 Medizintechnik: Johnson & Johnson will Herzpumpenhersteller für 16,6 Milliarden Dollar kaufen

Technologie zur Behandlung von Herzerkrankungen ist ein Wachstumsmarkt. Mit einem Milliardendeal will Johnson & Johnson von dem Boom profitieren.

Der Konzern baut das Geschäft mit Technologie für die Behandlung von Herzerkrankungen aus. (Foto: Reuters) Johnson & Johnson an der New Yorker Börse

New York Der US-Gesundheitskonzern Johnson & Johnson will für 16,6 Milliarden Dollar das Medizintechnikunternehmen Abiomed übernehmen. Der Konzern teilte am Dienstag mit, er werde 380 Dollar pro Abiomed-Aktie zahlen. Weitere 35 Dollar pro Aktie sollten in bar gezahlt werden, wenn bestimmte finanzielle und klinische Meilensteine erreicht würden.

Abiomed entwickelt Technologien zur Behandlung koronarer Herzerkrankungen und Herzinsuffizienz. Dazu gehören Impella-Herzpumpen, die bei Patienten mit schweren Herzerkrankungen eingesetzt werden. J&J erhofft sich von der Übernahme, die zu Beginn des kommenden Jahres abgeschlossen werden soll, eine Stärkung seiner Medizintechnik-Sparte.

Mit Abiomed fügt J&J seinem Portfolio ein Unternehmen mit rasantem Wachstum hinzu. Der Umsatz stieg im letzten Geschäftsjahr um 22 Prozent auf mehr als eine Milliarde Dollar. Das ist weit mehr als das Doppelte des Jahresumsatzes, den das Unternehmen noch vor fünf Jahren verzeichnete.

Schon vor knapp einem Jahr hatte J&J angekündigt, es werde sich stärker auf medizinische Geräte und sein größtes Geschäftsfeld, die Pharmazie, konzentrieren. Der Geschäftsbereich Consumer Health, der Pflaster und Kosmetik verkauft, werde abgetrennt. Abiomed wird nach Abschluss der Transaktion als eigenständiges Unternehmen innerhalb der Medizintechniksparte von J&J geführt. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Mehr: Medizinisch innovativ, an der Börse profitabel – Biotech-Aktien sind für Anleger interessant