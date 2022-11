Medizintechnik Siemens Healthineers erwartet schwächeres Geschäft

Wegen des auslaufenden Geschäfts mit Covid-Schnelltests wird der Umsatz 2023 kaum wachsen. Der Konzern will die Diagnostiksparte umbauen und hunderte Millionen einsparen.

Der Medizintechnikkonzerns hat lange von der hohen Nachfrage bei Covid-Tests profitiert. (Foto: dpa) Siemens Healthineers

Erlangen, Frankfurt Nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2022 (zum 30. September) stellt sich der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers für 2023 auf einen eher stagnierenden Umsatz und einen rückläufigen Gewinn je Aktie ein. Ein Grund dafür ist dass die Sonderumsätze mit Covid-19-Schnelltests auslaufen, die dem Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr 1,5 Milliarden Euro eingebracht hatten.

Das Unternehmen will zudem seine Diagnostiksparte umbauen, die zuletzt ohne die Schnelltest-Umsätze im vierten Quartal schrumpfte. In der vor Jahren durch milliardenschwere Zukäufe aufgebauten Sparte will Siemens Healthineers in den kommenden drei Jahren 300 Millionen Euro einsparen.

Nachdem die Einführung des neuen Laborsystem Atellica durch die Corona-Pandemie verzögert wurde, soll hier nun Tempo gemacht werden. Der Medizintechnik-Konzern will alte Systeme schneller aus dem Markt nehmen als bisher geplant. Siemens Healthineers will die Zahl seiner Plattformen reduzieren und damit die Komplexität verringern, kündigte das Unternehmen an.