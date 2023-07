 Medizintechnologie: So wichtig ist Gentechnik für Bayer, Sanofi & Co. schon jetzt

Düsseldorf Die EU will den Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft deutlich erleichtern. Doch die Technologie wird längst auch in anderen Gebieten immer stärker eingesetzt: Gentechnik soll nicht nur helfen, Pflanzen resistent gegen Krankheiten oder den Klimawandel zu machen, sondern auch neue Therapien gegen bisher nicht oder nur unzureichend behandelbare Krankheiten zu entwickeln.

In der Medizin verspricht die Gentechnik neue Chancen. Mit neuen Verfahren soll etwa die Zell- und Gentherapie in den kommenden Jahren den Durchbruch schaffen. Dabei werden defekte Gene im menschlichen Körper gezielt korrigiert. Die Unternehmensberatung Roland Berger prophezeit dem Markt für 2026 einen Umsatz von 27,9 Milliarden Euro. Die US-Gesundheitsbehörde erwartet, dass bis 2025 zehn bis 20 neue Zell- und Genprodukte jährlich zugelassen werden.

Ein wichtiger Meilenstein war 2012 die Entwicklung der Genschere Crisp/Cas. Doch schon 1988 wurde in den USA die erste Gentherapiestudie offiziell bewilligt. Am vielversprechendsten ist die Technologie in der Medizin bei Krebserkrankungen und neuen innovativen Therapien.

Aber auch Impfstoffe, etwa gegen Gebärmutterhalskrebs oder Tetanus, sind mittlerweile gentechnisch hergestellt. Die Technik half schon dabei, ein Gen im menschlichen Körper so zu verändern, dass es resistent gegen HIV wurde, oder eine angeborene Erkrankung der Herzmuskulatur zu „korrigieren“. Die Chancen, die die neuen Behandlungen haben, sind immens.

Auf dem deutschen Markt gab es zuletzt 365 Medikamente, die gentechnisch hergestellt sind. Von den 63 Wirkstoffen, die im vergangenen Jahr neu zugelassen wurden, waren es 37. Von den neu zugelassenen Medikamenten wird also schon jedes zweite von gentechnisch veränderten Zellen oder Mikroorganismen produziert. Mittlerweile haben solche Pharmaprodukte in Deutschland einen Anteil von 32,9 Prozent am Gesamtmarkt und kommen auf 17,8 Milliarden Euro Umsatz.

Biontech entwickelt Zelltherapie gegen Krebs

Die Konzerne investieren daher immer mehr: Biontech etwa arbeitet an einer Zelltherapie gegen Krebs. Dabei entnimmt das Mainzer Unternehmen Patienten körpereigene Killerzellen und stattet sie im Labor mit einem Rezeptor aus, sodass sie Krebszellen besser zerstören können. Gleichzeitig werden Patienten mit einem „Booster“ ausgestattet, der alle Killerzellen, die diesen Rezeptor haben, aktiviert.

„Unser Ziel ist es, Krebspatientinnen und -patienten mit ansonsten sehr schlechter Prognose eine neuartige Behandlungsoption zu bieten“, sagt Biontech-Gründerin Özlem Türeci.

Biontech-Mitgründerin Özlem Türeci

Auch der Dax-Konzern Bayer setzt sich hohe Ziele: Der Chemie- und Pharmakonzern will mit Produkten aus der Zell- und Gentherapie mittelfristig „zusätzliche Umsätze in Milliardenhöhe“ generieren. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren Milliarden für Zukäufe und Allianzen in dem Bereich ausgegeben. Bayer setzt dabei vor allem auf die USA: In das Forschungszentrum in Boston wurden 140 Millionen Dollar investiert.

Auch für Merck ist Nordamerika der zentrale Ort für Gentherapien: 2021 investierte der Konzern 23 Millionen Euro in ein neues Gebäude zur Herstellung von Gentherapieprodukten in Kalifornien. Der Standort ist seit 1997 auf diesem Gebiet tätig – damals wurden erste klinische Studien zur Gentherapie gestartet.

Merck hilft anderen Pharmaunternehmen dabei, Gentherapien herzustellen und beliefert sie mit Vorprodukten. „Wir setzen uns dafür ein, die Herstellung von Zell- und Gentherapien zu beschleunigen mit dem Ziel, diese lebensrettenden Behandlungen schneller zu den Patienten zu bringen“, heißt es dem Darmstädter Konzern.

Die Angst, dass Europa zurückfallen könnte, weil vor allem klinische Studien in den USA einfacher durchzuführen sind, gibt es bereits: „Auf dem Feld der Gentherapien droht Deutschland als Standort den Anschluss zu verlieren“, warnt Jochen Maas, Geschäftsführer Forschung und Entwicklung des französischen Pharmakonzerns Sanofi, der in Frankfurt einen seiner größten Standorte hat.

Forschung dazu gibt es zwar auch hierzulande. Die Entwicklung von Gentherapien finde aber zu einem Großteil schon in den USA und in China statt. „Biotechnologie ist die Zukunftstechnologie für den Standort Deutschland – und die Politik sollt das schnellstmöglich erkennen“, sagt Maas.

