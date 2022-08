„Meeting Point Optimizer“ Weniger CO2, weniger Kosten: Wie eine Siemens-Beraterin per App den besten Treffpunkt für Dienstreisen findet

München In der Pandemie haben viele Unternehmen Dienstreisen drastisch reduziert. Inzwischen machen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder verstärkt auf den Weg zu Messen und Geschäftstreffen. Doch der Druck auf die Unternehmen ist hoch, Kosten und CO2-Belastung durch Reisen zu begrenzen.

Bei Siemens zum Beispiel haben sich die durch Geschäftsreisen verursachten CO2-Emissionen im vergangenen Jahr auf 63.000 Tonnen halbiert. Im Jahr 2019 waren es sogar noch 232.000 Tonnen.

In diesem Jahr stellt sich der Dax-Konzern auf einen leichten Anstieg bei der Zahl der dienstlichen Exkursionen ein. Doch sollen Kosten und Klimabelastung möglichst niedrig bleiben. Eine Mitarbeiterin von Siemens hat nun gemeinsam mit einem Team und dem Start-up Convien eine App entwickelt, die den besten Treffpunkt bestimmt, wenn Geschäftspartner aus unterschiedlichen Orten zusammenkommen wollen. Beim Technologiekonzern wird der „Meeting Point Optimizer“ bereits rege genutzt.

„Früher hat man den Treffpunkt entweder aus reiner Gewohnheit gewählt oder sich dort getroffen, wo es am schönsten ist“, sagt Jessica Yari-Miguez von Siemens Global Business Services. Mit Blick auf Reisekosten, Effizienz und Klimabelastung sei das nicht zeitgemäß.

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei vielen Unternehmen in Sachen Dienstreisen eine immer wichtigere Rolle. Laut der aktuellen Studie von SAP Concur und iResearch haben 18 Prozent der Unternehmen in Deutschland nach eigener Einschätzung vollständig nachhaltige Reiserichtlinien umgesetzt. Weitere 52 Prozent haben das Thema zumindest teilweise implementiert.

Plattformlösung auch für andere Unternehmen

„Geschäftsreiseverantwortliche in Unternehmen erkennen den Handlungsbedarf und sind motiviert, den CO2-Fußabdruck ihrer Geschäftsreisenden zu verbessern“, sagt Götz Reinhardt von SAP Concur, das Lösungen für Buchung und Abrechnung von Dienstreisen anbietet. Unternehmen sollten den Beschäftigten helfen, indem sie „schon bei der Buchung nachhaltige Reiseoptionen mit intelligenten und digitalen Tools unterstützen und diese im Buchungstool hervorheben“.

Das Team um Siemens-Managerin Yari-Miguez hat nun ein solches Werkzeug selbst entwickelt. Sie arbeitet bei der internen digitalen Beratungsorganisation Siemens Global Business Services. Als ihr Chef einmal zu einem Treffen in den Süden Münchens musste, obwohl der Großteil der Teilnehmer aus dem Norden Deutschlands kam, suchte er nach einem Optimierungswerkzeug.

Ein abteilungsübergreifendes Team um Yari-Miguez entwickelte dann gemeinsam mit dem Start-up Convien, das ein ähnliches Projekt am Laufen hatte, ein digitales Tool, das für ein Präsenzmeeting den idealen Ort ermittelt. Das Start-up will die Plattform auch anderen Unternehmen anbieten.

Berücksichtigt werden bei der Ermittlung des besten Treffplatzes die Herkunftsorte der Teilnehmer ebenso wie Verfügbarkeit und Preis von Bahn oder Flugzeug und Unterkünften, die Reise- und Wartezeit und der Gesamt-CO2-Fußabdruck. „Im Schnitt sinken bei uns die Kosten und der CO2-Ausstoß um etwa 20 Prozent, wenn der Meeting Point Optimizer genutzt wird“, sagt Yari-Miguez.

In der Pandemie hat sich die Dienstreisepolitik bei vielen Unternehmen gewandelt. Es hat sich gezeigt, dass gerade kürzere Treffen auch digital per Videocall stattfinden können und manche Meetings ganz überflüssig sind.

Unternehmen müssen klimaneutral werden

So dürften die Reiseetats bei manchen Firmen nicht mehr die alten Werte erreichen. In der sogenannten Barometerumfrage, die der Geschäftsreiseverband VDR regelmäßig durchführt, gaben im Frühjahr 61 Prozent der Firmen an, die Zahl ihrer Reisen um bis zu 30 Prozent reduzieren zu wollen. Auf das Vorkrisenniveau wollen nur knapp neun Prozent der befragten Unternehmen zurückkehren.

Das liegt auch an den Nachhaltigkeitszielen der Unternehmen. So will zum Beispiel die Commerzbank ihren Betrieb bis 2040 netto klimaneutral gestalten. Dazu sollen Gebäude weiter energetisch optimiert, aber auch Geschäftsreisen beschränkt werden. Gleichfalls der Weltklimarat hatte an die Firmen appelliert, verstärkt auf Videokonferenzen statt Präsenztreffen zu setzen.

Wenn Siemens-Mitarbeiter nun ein Meeting mit Kollegen von anderen Standorten planen, können sie direkt im E-Mail-Programm ein Programm nutzen, das den CO2-Ausstoß für das Treffen anzeigt. Ein browserbasiertes Programm mit Schnittstellen zu Hotel- und Flugportalen ermöglicht dann die konkrete Planung.

Dieses schlägt in einer Reihung verschiedene Treffpunkte vor und zeigt an, welche Kosten für Anreise und Unterbringung entstehen, wie groß der CO2-Fußabdruck ist, wie lange die Teilnehmer unterwegs sind und wie oft zum Beispiel umgestiegen werden muss.

Je nach Präferenz kann dann der richtige Treffpunkt ausgewählt werden. In neun von zehn Fällen, berichtet Yari-Miguez, sei der nachhaltigste Ort auch der günstigste. „Unser langfristiges Ziel ist, dass jeder Mitarbeiter bei jeder Reise das Tool benutzt.“

Der Verband Deutsches Reisemanagement verweist bei all den Bemühungen der Unternehmen, möglichst klimaschonend zu reisen, wenn Präsenzveranstaltungen notwendig sind, allerdings auf ein Problem. Für die CO2-Berechnung gebe es bislang keine einheitliche Formel, sagte VDR-Vizepräsidentin Inge Pirner dem Handelsblatt.

Die Hochschule Worms habe eine Reihe von CO2-Rechnern miteinander verglichen. „Die errechneten CO2-Fußabdrücke für ein und dieselbe Veranstaltung unterschieden sich um bis zu 25 Prozent voneinander.“ Jeder Klimarechner arbeite anders. Daher mache sich der Verband für eine einheitliche Ermittlungsmethode stark. „Noch gestaltet sich die Umsetzung schwierig, aber Ziel ist es, Transparenz über alle Daten zu schaffen, die für eine Dienstreise relevant sind.“

