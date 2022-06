Menschenrechtsverletzung IG Metall fordert Rückzug von VW aus Uiguren-Region Xinjiang

Der Konzern steht wegen Menschenrechtsverstößen in der Provinz in der Kritik. Vize-Aufsichtsratschef Hofmann will, dass sich der Vorstand mit der Zukunft des Werks befasst.

Der Konzern steht schon seit langem wegen seiner Präsenz in der Uiguren-Region in der Kritik. (Foto: dpa) VW-Werk in Xinjiang

Düsseldorf Erstmals wird auch aus dem VW-Aufsichtsrat heraus Kritik am fortgesetzten Betrieb der umstrittenen Fabrik in der chinesischen Provinz Xinjiang geäußert. Die IG Metall fordert von Volkswagen den Rückzug aus der Uiguren-Region. „Inzwischen gibt es kaum einen Zweifel daran, dass in Xinjiang Menschenrechtsverletzungen stattfinden“, sagte Gewerkschaftschef Jörg Hofmann den „Wolfsburger Nachrichten“.

Deshalb müsse sich der Konzernvorstand mit dem Thema befassen. Zwar gebe es aktuell keinen Hinweis darauf, dass es in der VW-Fabrik zu Menschenrechtsverletzungen gekommen sei. „Dennoch ist insgesamt die Frage zu stellen, was es für das Renommee des Unternehmens bedeutet, dort weiter investiert zu sein“, zitierte die Zeitung Hofmann, der stellvertretender Vorsitzender des VW-Aufsichtsrats ist.