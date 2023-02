Die Stuttgarter öffnen ihr Betriebssystem MB.OS und integrieren Google Maps und Youtube. Damit geht Mercedes deutlich weiter als andere. Und die Kooperation könnte noch ausgebaut werden.

Der Autobauer integriert künftig Google Maps unter eigenem Design in seine Fahrzeuge. Auch Youtube wird direkt ins Infotainmentsystem eingebunden. (Foto: Mercedes-Benz AG, mauritius images, Reuters) Mercedes setzt auf Google

Sunnyvale, Wien Es ist ein unentwegtes Ärgernis für viele Autofahrer. Smartphones, die nur einige Hundert Euro kosten, navigieren meist besser von A nach B als der eigene Pkw, der ein Vielfaches kostet. Selbst in Luxusautos zu Preisen jenseits von 100.000 Euro sind die vorinstallierten Kartendienste oft unpräzise und die Darstellungen ruckelig. Mercedes-Benz verspricht den Kunden nun Abhilfe.

Der Stuttgarter Hersteller von Nobellimousinen und SUVs integriert künftig Google Maps unter eigenem Design in seine Fahrzeuge. Das teilte der Konzern am Mittwoch im Rahmen eines Updates zu seiner Softwarestrategie vor Investoren und Pressevertretern in Kalifornien mit.

Die Karten von Google gelten als führend in der Branche. Aufgrund der Dominanz des Android-Systems bei Smartphones kann der Suchmaschinenriese auf Millionen von anonymisierten Standortdaten seiner Nutzer zurückgreifen und daraus äußerst realitätsnahe Prognosen ableiten, etwa zu Staus.

Mercedes und Google: Kooperation langfristig angelegt

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen