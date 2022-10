Mercedes Autobauer verdoppelt Gewinn trotz Krise und erhöht seine Prognose

Wien Krieg, Inflation, Zinswende: Über der gesamten europäischen Industrie hat sich ein „perfekter Sturm“ zusammengebraut, bekundete Mercedes-Chef Ola Källenius erst vor wenigen Tagen. Der Manager beobachtet eine nie da gewesene „Makronervosität“. Sein Unternehmen spürt davon im Tagesgeschäft jedoch bis dato nahezu nichts. Im Gegenteil: Der Stuttgarter Autobauer verdient trotz der vielen Krisen weiterhin prächtig.

Im dritten Quartal konnte der Dax-Konzern seinen um Sondereffekte bereinigten Betriebsgewinn von 3,1 auf 5,3 Milliarden Euro steigern. Der Umsatz legte um fast ein Fünftel zu auf rund 38 Milliarden Euro. Unter dem Strich konnte die Mercedes-Benz Group den Quartalsgewinn im Vergleich zum stark vom Chipmangel belasteten Vorjahresergebnis auf fast vier Milliarden Euro verdoppeln.

Die bereinigte Umsatzrendite in der dominanten Autosparte liegt mit 14,5 Prozent aktuell fast sechs Prozentpunkte höher als im Vorjahr; jene in der Van-Division mit 12,7 Prozent sogar um über sieben Prozentpunkte darüber. Die Folge: Die Schwaben heben ihren Ausblick erneut an.

Trotz Krise: Mercedes berichtet über „robuste Nachfrage“

In der Pkw-Einheit stellt Mercedes nun im Gesamtjahr eine Marge von 13 bis 15 Prozent statt zwölf bis 14 Prozent in Aussicht. In der Transportersparte dürfte die Gewinnspanne am Ende des Jahres bei neun bis elf Prozent liegen. Im Juli hatte das Unternehmen hier mit acht bis zehn Prozent noch eine etwas pessimistischere Prognose abgegeben.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Den Ausblick in der Finanzsparte lässt Mercedes derweil unverändert. Hier erwartet das Unternehmen eine Eigenkapitalrendite von bis zu 18 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) des Gesamtkonzerns dürfte jetzt aber „deutlich über“ statt nur „leicht über“ jenem des Vorjahres liegen.

Finanzvorstand Harald Wilhelm sprach am Mittwoch in einer ersten Reaktion von einer „robusten Nachfrage“, die Mercedes ein solides Ergebnis eingebracht hat. „In Kombination mit der anhaltenden Kostendisziplin machen wir das Unternehmen widerstandsfähiger und geben somit auch den Takt für die kommenden Monate vor. Die Transformation von Mercedes-Benz nimmt kontinuierlich Fahrt auf“, erklärte der Manager.

Basis für den Erfolg war zuletzt ein deutliches Absatzplus. Konkret konnte Mercedes seine Autoverkäufe im Großhandel von Juli bis September auf 530.000 Einheiten steigern. Das entspricht einem Zuwachs von fast 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dank der vielen Auslieferungen im letzten Quartal drehte auch der Absatz nach neun Geschäftsmonaten ins Plus und liegt nun mit vier Prozent leicht über dem Vorjahreswert.

>> Lesen Sie außerdem: Premiere des EQE: Mercedes hofft auf ersten Elektro-Bestseller

Mercedes steigert den Absatz von Elektroautos

Allerdings kämpfte Mercedes zuletzt mit Zertifizierungsproblemen bei der S-Klasse in den USA. Die Luxuslimousine ist nach wie vor der wichtigste Renditegarant des Konzerns mit Margen jenseits von 20 Prozent. Zudem wurde die Elektro-Offensive des Konzerns ausgebremst. Infolge von Corona-Lockdowns in China konnte eine wichtige Komponente, die in allen Elektromodellen des Konzerns steckt, über zwei Monate hinweg kaum produziert werden.

Mercedes rühmt sich dennoch damit, den Absatz von Elektroautos nach drei Quartalen um 65 Prozent auf 96.000 Fahrzeuge gesteigert zu haben. Zugleich wäre hier mehr drin gewesen. Zumal der Anteil rein elektrischer Modelle in Relation zum Gesamtabsatz gerade einmal bei 6,4 Prozent liegt.

Schlimmer noch: Die Kohlendioxid-Emissionen der Neuwagenflotte in Europa werden infolge von „Produktionsverzögerungen“ sogar leicht steigen und über dem Vorjahr liegen, räumt Mercedes in seinem Geschäftsbericht ein. Keine schöne Botschaft, die CO2-Vorgaben wird Mercedes voraussichtlich aber dennoch erfüllen.

Mercedes erhöht Prognose erneut: Mehr AMG, weniger A-Klasse

Unter Mercedes-CEO Ola Källenius setzt Mercedes voll auf Luxus. Eher unrentable Baureihen wie A-Klasse und B-Klasse werden in den kommenden Jahren sukzessive eingestellt. Wachsen will der Schwede vielmehr mit besonders noblen Karossen, die hohe Deckungsbeiträge versprechen. Dazu zählt neben der S-Klasse der wuchtige SUV GLS, der Geländewagen G-Klasse sowie die Fabrikate der Nobelsubmarke Maybach und der Tuningtochter AMG.

Dieser Kurs beschert Mercedes schon heute immer neue Rekordgewinne. Nach neun Geschäftsmonaten haben die Schwaben unter dem Strich ein Ergebnis von fast elf Milliarden Euro erwirtschaftet. Das ist um ein Viertel mehr als im gleichen Zeitraum 2021. Der Umsatz liegt mit über elf Prozent im Plus, bei 109 Milliarden Euro. Einzig der bereinigte Free Cashflow im Industriegeschäft fällt mit 6,6 Milliarden Euro um 23 Prozent geringer aus als im Vorjahr.

Analysten fragen sich allerdings, wie lange Mercedes angesichts der Vielzahl an Krisen und der bevorstehenden Rezession in Europa noch Toprenditen erzielen kann. Mercedes weist in seinem Ausblick selbst auf einen „außergewöhnlichen Grad an Unsicherheit“ hin. Neben dem Krieg in der Ukraine würden die hohen Energiepreise und Rohstoffkosten, die Verfügbarkeit von Halbleitern, der sehr hohe Inflationsdruck für Verbraucher und die Zinserhöhungen der Zentralbanken eine detaillierte Prognose „erschweren“.

So oder so sieht Vorstandschef Källenius den Konzern gut gerüstet. Selbst im Falle einer schweren Rezession habe Mercedes den Anspruch eine „double-digit-company“ zu sein, also zweistellige Margen zu generieren. Dafür hat Mercedes in den vergangenen zweieinhalb Jahren nicht nur sein Portfolio von Masse auf Klasse umgestellt, sondern auch drastisch gespart. Zehntausende Stellen wurden gestrichen und ganze Werke verkauft.

Mittlerweile liegt die Gewinnschwelle bei Mercedes nicht mehr wie früher bei etwa zwei Millionen verkauften Pkw, sondern zwischen eineinhalb und einer Million Fahrzeuge. Mercedes könne aber „noch schwäbischer werden“, meint Källenius.

Autobauer Mercedes: Jetzt geht es an die Prozesse

Bisher hat Mercedes beim Ziel, die Fixkosten bis 2025 im Vergleich zu 2019 um ein Fünftel zu senken, vor allem auf schnell umsetzbare Maßnahmen gesetzt. Nun stehe der schwierigere Teil bevor, erklärte Finanzchef Wilhelm. „Jetzt muss man wirklich an die Prozesse gehen: simplifizieren, standardisieren, automatisieren, digitalisieren.“

Sollte die erwartete Kosteninflation im kommenden Jahr deutlich stärker ausfallen als aktuell angenommen, brauche es „zusätzliche Effizienzmaßnahmen“, betonte Wilhelm. Mit Blick auf den US-Elektroautohersteller Tesla, der im dritten Quartal eine Marge von 17,2 Prozent erzielte, räumte der Manager ein, dass Mercedes noch einige Hausaufgaben zu erledigen habe.

„Wir sehen – das muss man neidlos anerkennen –, dass bei einigen anderen Playern sehr, sehr dünne Overheads und Fixkosten existieren. Da müssen wir uns drauf einstellen und entsprechend wettbewerbsfähig machen“, erklärte Wilhelm.

In Russland steht Mercedes unterdessen vor dem endgültigen Rückzug. Das seit dem Frühjahr auf Eis gelegte Geschäft, zu dem auch eine größere Montagefabrik in Moskau gehört, möchte der Konzern an den lokalen Autohändler Avtodom verkaufen. Es fehlen nur noch die Genehmigungen der Behörden. Zum Verkaufspreis äußerte sich Mercedes nicht. Bisher musste der Konzern auf seine Vermögenswerte in Russland jedoch mehr als 700 Millionen Euro abschreiben.

Mehr: Börsenfrust bei Mercedes – Autobauer verschiebt wichtiges Investoren-Event

Erstpublikation am 26.10.22, um 07:39 Uhr.