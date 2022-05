Mercedes-Benz „Insourcing ist für mich ein zentrales Thema“ – Warum Mercedes Tausende Software-Ingenieure einstellen will

Fast 3000 Programmierer hat der Autobauer bereits rekrutiert. Betriebsratschef Lümali stellt nun weitere Jobs in Aussicht – und fordert ein Chip-Bündnis.

Mehr als 2400 Programmierer, Systemarchitekten und Fahrassistenzexperten konnte Mercedes Stand Anfang Mai bereits rekrutieren. (Foto: Thomas Berger, Daimler (M)) Mercedes-AMG

München Für Qualität, Sicherheit und Luxus stehe Mercedes-Benz seit mehr als 135 Jahren, betont Ergun Lümali. Der einflussreiche Betriebsratschef des Autobauers hat kein Problem damit, dass der Vorstand um CEO Ola Källenius drei Kompaktwagen aus dem Portfolio streicht und künftig vor allem mit besonders noblen und teuren Modellen wie S-Klasse, Maybach GLS oder G-Klasse wachsen will.

Nur in einem zentralen Punkt fordert Lümali vom Management eine Kehrtwende. Der Trend der vergangenen Jahre, möglichst viele Komponenten an vermeintlich kostengünstigere Zulieferer auszulagern, müsse aufhören. „Insourcing ist für mich ein zentrales Thema“, sagte Lümali dem Handelsblatt. „Luxus muss auch für mehr Eigenfertigung stehen.“

Mercedes dürfe sich nicht zu sehr von Partnern wie dem Grafikkartenhersteller Nvidia abhängig machen. „Wir werden daher mit Sicherheit unseren Bereich rund um das Betriebssystem MB.OS noch weiter ausbauen“, kündigte Lümali an. „Der Ausbau wird in Sindelfingen weitergehen ebenso wie in unseren globalen Hubs.“

