 Mercedes: Michael Schiebe wird AMG-Chef

Wien Der Stuttgarter Luxusautohersteller Mercedes-Benz baut sein Führungsteam unterhalb des Vorstands an entscheidenden Stellen um. Die wichtigste Personalie: Michael Schiebe wird zum 1. März neuer Geschäftsführer der Tuningtochter AMG. Der Manager arbeitet derzeit als „Chief of Staff“ von Konzernchef Ola Källenius und ist damit dessen wichtigster Mitarbeiter. Intern wurde seit Monaten über seine Beförderung spekuliert.

Schiebe folgt auf Philipp Schiemer, der stattdessen in einer neu geschaffenen Position besonders noble Kunden der Marke mit dem Stern betreuen soll. Mit AMG leitet Schiebe künftig eine absolute „Cashcow“ von Mercedes. Die Firma mit Sitz in Affalterbach (Baden-Württemberg) entwickelt zwar nur die GT-Baureihe und damit wenige Sportwagen in Gänze selbst. Die Performancemarke stattet allerdings jährlich mehr als 100.000 Serienfahrzeuge von Mercedes mit besonders starken Motoren aus. Das Geschäft ist äußerst lukrativ.

