Bei Mercedes steht bald die Fertigung von elektrischen Antriebssträngen und Batterien im Fokus. Das gilt auch für das Stammwerk Untertürkheim. Doch es gibt eine Hintertür für Benzin und Diesel.

Mercedes stellt nach und nach komplett auf Elektrofertigung um. (Foto: dpa) Batteriefertigung im Werk Alabama

München Der Autokonzern Mercedes beginnt mit dem Abschied vom Verbrennungsmotor. Ab 2024 sollen die wichtigsten Motorenwerke in Deutschland, Rumänien und China mit der Massenproduktion von Batterien und Elektromotoren beginnen.

Mit der neuen Produktionsanordnung bereite sich Mercedes nun „weltweit auf die schnelle Skalierung der elektrischen Antriebe vor“, sagte Produktionsvorstand Jörg Burzer am Dienstagabend in Stuttgart. Burzer will in den kommenden Jahren einen „einstelligen Milliardenbetrag“ in die Umstellung investieren.

Für Mercedes wird es höchste Zeit. „Es kann schon sein, dass wir ein bisschen spät gestartet sind, aber wir haben stark aufgeholt“, sagte Burzer mit Blick auf die gesamte deutsche Autoindustrie. Die Stuttgarter versprechen eine schnelle Wende.

Mercedes will elektrisch werden – „wo es die Marktbedingungen zulassen“

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen