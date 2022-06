Messe Eurosatory Zwischen Profit und neuer Kriegsgefahr: Die Rüstungsindustrie präsentiert sich in Paris

Eine hochrangige Delegation will auf der Rüstungsmesse Eurosatory Waffen einkaufen.

Paris Der Ukrainekrieg findet auf der Rüstungsmesse Eurosatory auf drei mal fünf Metern Platz. So groß ist der Bildschirm, der am Stand des ukrainischen Verteidigungsministeriums hängt. Über die Leinwand läuft das Bild zerschossener russischer Panzer in Dauerschleife. Ursprünglich wollte die Ukraine mit ihrem Auftritt auf der Pariser Messe für ihre Rüstungsgüter werben. Die Planung ist aber überholt. Kiew braucht die Waffen selbst, um die Russen aus ihrem Land zu vertreiben.

Eine hochrangige Delegation aus dem Verteidigungsministerium ist angereist und will nun selbst Waffen einkaufen. Zu sprechen sind die Männer aber nicht. Ihr Zeitplan sei zu eng, sagt eine Ministeriumssprecherin. Es gibt auf der Messe viel zu sehen. Verteilt über drei Hallen stellen Firmen vor allem aus Nato-Ländern von Schutzausrüstung, Handfeuerwaffen und Radarsystem bis hin zu Raketen, Hubschraubern und Panzern aus.

Durch die Gänge streifen hochdekorierte Militärs mit ihren Stäben aus aller Welt. Aus China oder gar Russland ist aber niemand dabei. Die größten Stände haben Hersteller aus Frankreich, den USA und eben Deutschland. Rheinmetall, Daimler Truck und Hensoldt haben sich auf dem Außengelände breitgemacht. Die größte Präsenz hat der Panzerbauer KNDS, der aus dem Zusammenschluss der Münchener Krauss-Maffei Wegmann (KMW) und dem französischen Staatskonzern Nexter entstanden ist.

Verteilt auf einer fußballfeldgroßen Fläche breitet die französisch-deutsche Firma ihr Arsenal aus. Geschützte Mannschaftswagen reihen sich an selbstfahrende Haubitzen und Kampfpanzer, je nach Nation schlammbraun (Frankreich) oder grün (Bundeswehr) lackiert. Gleich drei Typen hat KNDS ausgestellt.

Zwischen dem Leclerc aus Frankreich und den deutschen Leopard 2 steht eine Eigenentwicklung, die das Fahrgestell von KMW mit dem Turm von Nexter verbindet. Die ist aber kaum mehr als ein Entwurf, für den es bis heute keine Käufer gibt.

Rheinmetall überrascht die Branche mit dem neuen Panther

KNDS stellt zwar viel Metall aus, der große Auftritt gehört aber Armin Papperger. Der Chef von Rheinmetall ist direkt aus dem Urlaub nach Paris eingeflogen. Braun gebrannt, die grauen Haare frisch gescheitelt, ohne Krawatte präsentiert der Mittfünfziger den Kampfpanzer KF 51 Panther.

Es ist ein Coup, über den viel auf der Messe getuschelt wird. Die Stimmung schwankt zwischen „Mutig, endlich macht einer was“, bis hin zu „Was für eine Provokation!“, fordert Papperger doch KNDS heraus.

Für ihn ist das Fahrzeug der legitime Nachfolger des Leopard 2, an dessen Bau Rheinmetall zwar beteiligt ist, der aber im Kern von KMW stammt. „Der Panther ist ein Gamechanger“, verspricht Papperger.

Mit seiner neuartigen Lackierung, die einem grün gemusterten pixeligen Testbild gleicht, wirkt der Panther moderner als die schlammfarbenen KNDS-Modelle. Mit seiner stärkeren Panzerung und Bewaffnung ist er es auch, kann der Panther es doch mit dem modernen Russen-Panzer T-15 Armata aufnehmen. Zumindest verspricht Papperger das bei der Vorstellung.

Mit einem neuen Kampfpanzer fordert das deutsche Unternehmen die Branche heraus. (Foto: Getty Images) Rheinmetall-Stand auf der Eurosatory

An dem Panther hat Heeresinspekteur Alfons Mais bei seinem Besuch aber nur oberflächlich Interesse. In dem Sonderbudget über 100 Milliarden Euro ist ein neuer Kampfpanzer nicht vorgesehen. Mais braucht Munition, Logistik und Schutzausrüstung für seine Soldaten. Die Bundeswehr steht blank da, für Papperger ein Geschäft.

Allein bei der Munition dürften Jahr für Jahr etwa 1,5 Milliarden Euro an Umsatz notwendig sein, bei Logistikfahrzeugen sind es rund eine Milliarde Euro, rechnet Papperger vor. Das Wachstum dürfte künftig bei 20 Prozent, manchmal auch bei 25 Prozent liegen.

„Das Interesse ist gigantisch“, sagt er. Für Mittwoch hatte sich die Delegation aus der Ukraine angekündigt. Es ist ein wichtiger Besuch, gerade weil Deutschland wegen seiner Zurückhaltung bei der Lieferung von schwerem Gerät in der Kritik steht. Es werde dennoch ein freundliches Treffen, sagt der Rheinmetall-Chef schon im Vorfeld.

Sein Unternehmen hat der Ukraine umfangreiches Material angeboten, auch Panzer vom Typ Marder und Leopard 1. Papperger würde ebenso moderne Panzer liefern. „Es ist doch eine Tragödie, die da passiert“, sagt er. „Wir wollen da helfen.“

Die Bundesregierung blockiert aber den Export. Weder Marder noch Leopard stehen auf der Liste der Bundesregierung, auf deren Basis Kiew bei Deutschlands Rüstungsfirmen einkaufen kann.

Am Beispiel des Düsseldorfers zeigt sich, wie sich die Lage verändert hat. Bis zur Annexion der Krim im Jahr 2014 war Moskau noch ein Partner.

Rheinmetall sollte Trainingszentren für die russischen Streitkräfte liefern, zum Stückpreis von 100 Millionen Euro. Damals durfte Papperger im Panzer T-14 Armata, der noch in der Entwicklung ist, Platz nehmen, wie er berichtet. Jetzt hat er mit dem Panther ein Fahrzeug entwerfen lassen, der den Armata vernichten soll.

Die Deutschen werden aufmerksam beobachtet

Überhaupt sind die Deutschen ein zentrales Thema auf der Messe – vielmehr die Zeitenwende, die Bundeskanzler Olaf Scholz mit seiner Rede nach dem Überfall auf die Ukraine ausgerufen hat. „Endlich ist Deutschland aufgewacht“, sagt ein Vertreter eines US-Rüstungskonzerns. Ohne starke Streitkräfte könne das Land nicht für Sicherheit sorgen.

In Deutschland dürfte die Aussicht auf eine Aufrüstung aber noch immer viele Menschen verunsichern. Die Hersteller galten schließlich bislang als Schmuddelfirmen, leben sie doch vom Geschäft mit dem Tod. Angesichts der Kriegsverbrechen, die russische Soldaten in der Ukraine verüben, ändert sich aber das Bild. Mit einigem Stolz präsentieren die Unternehmen jetzt in Paris ihre Waffen. „Wir werden seit dem Kriegsausbruch akzeptiert“, sagt ein Rüstungsmanager.

Die Eurosatory ist Europas größte Rüstungsmesse. (Foto: AP) Messehallen in Paris

In Frankreich haben die Menschen weniger Berührungsängste mit dem Thema. Vor der Tür der Messe weisen die Veranstalter zwar auf Schildern darauf hin, dass keine Plakate oder Trillerpfeifen auf das Messegelände mitgebracht werden dürften. Protestiert wird aber ohnehin nicht.

In seiner „Zeitenwende“-Rede im Februar hatte Scholz Investitionen von 100 Milliarden Euro in eine bessere Ausstattung der Bundeswehr angekündigt. Heer, Marine, Luftwaffe sollen aufgerüstet werden, Deutschland soll auch möglichst schnell eine funktionierende Flugabwehr erhalten. Das Land ist da blank. „Mit allen verfügbaren Systemen kann die Bundeswehr nicht einmal Berlin schützen“, sagt ein Militär.

Verhandlungen über Flugabwehr laufen

Es dürfte einer der lukrativsten Rüstungsdeals werden, um den sich mindestens zwei Firmen bewerben. Israel Aerospace Industries ist da die erste Wahl der Bundesregierung; eine Delegation aus Berlin hat IAI bereist besucht, um das System in Augenschein zu nehmen.

Mit einer Kombination von Radar, Sensoren und Abwehrraketen kann die staatliche Firma eine effektives System zum Schutz eines Landes liefern, wie Vertriebsmanager Yehudi Davidovitch in Paris berichtet, ohne auf ein konkretes Projekt einzugehen. Problemlos könnten Anlagen lokaler Hersteller wie die des Radarproduzenten Hensoldt integriert werden.

Dass darüber laut Branchenkreisen bereits verhandelt wird, zeigt wie groß die Sorge ist. Eine schnelle Lösung wird aber schwierig. „Wir sind auf Jahre ausgelastet“, sagte Davidovitch. Wenn die Gespräche zwischen Regierungen aber erfolgreich seien, dann könnte ein System vorgezogen werden. „Dann könnten wir in zwei Jahren liefern.“

Hoffnungen auf das Geschäft macht sich auch Lockheed Martin. Die US-Amerikaner haben ihren Stand gleich neben dem des ukrainischen Verteidigungsministeriums. Mit Skykeeper hat Lockheed Martin ein System entwickelt, mit dem effektiv der Luftraum über Deutschland geschützt werden könnte, wie ein Firmenvertreter beteuert. Radare von Hensoldt oder Raketen von Diehl ließen sich integrieren.

Die Rüstungskonzerne erhalten angesichts des Kriegs in der Ukraine viel mehr neue Aufträge. (Foto: Getty Images) Airbus-Hubschrauber

Für Israel und die USA spielte Deutschland in den vergangenen Jahren auf dem Gebiet eine untergeordnete Rolle. Die Bundeswehr schrumpfte, neues Gerät wurde nur vereinzelt eingekauft. Das galt auch andernorts: „Mit der Coronapandemie hatten wir uns auf Jahre sinkender Rüstungsbudgets eingestellt, jetzt explodiert das Geschäft förmlich“, sagt ein Rüstungsvertreter aus dem angelsächsischen Raum. Einige hatten schon an eine Auflösung ihrer Dependance in Berlin gedacht.

Mit der Rede von Scholz hat sich vieles geändert. Da ist die Gier nach Profiten, aber es geht darüber hinaus. Wer den Menschen aus der Branche zuhört, der vernimmt auch Freude über eine neue Anerkennung. „Wenn ich früher erzählt habe, wo ich arbeite, dann haben sich einige Menschen weggedreht“, sagt ein Chef eines größeren Rüstungskonzerns. „Heute hören mir die Menschen zu.“

Generäle fürchten schon einen Krieg in der Arktis

Die Eurosatory ist eine Verkaufsmesse, die Schattenseiten des Krieges zeigen die Aussteller nicht. Lediglich am Stand eines Konstrukteurs ist ein Plastikkopf mit einem Einschussloch zu sehen, eben als Warnung vor einer falschen Helmwahl. Blut oder gar Leichen zeigt keine Firma.

Der Krieg ist aber präsent. Am Rande der Messer haben sich führende Militärs aus den USA, Finnlands und Frankreichs versammelt. Ihr Thema ist die Vorbereitung auf einen Krieg in der Arktis. Die Region ist rohstoffreich, rund ein Drittel aller Gasvorkommen lagern unter dem Eispanzer.

Die Eurosatory ist eine Verkaufsmesse, die Schattenseiten des Krieges zeigen die Aussteller nicht. (Foto: Getty Images) Pakistanischer General mit Gewehr von Sig Sauer

Ein Krieg mit Russland ist auf einmal ganz nah. Mit Verweis auf die Erfahrung im Winterkrieg mit Russland in den Jahren 1939 und 1940 erklärt der frühere finnische Oberbefehlshaber Seppo Toivonen, warum sein Land eine starke Miliz brauche und warum es nun der Nato beitreten will.

Auch Frankreich bereitet sich auf Einsätze im ewigen Eis vor. Das Land müsse dort präsent sein und ergänze seine erst im vergangenen Jahr beschlossene Arktis-Strategie um eine militärische Komponente, sagte Generalmajor Pierre-Joseph Givre. Er ist für die Militärdoktrin der Grande Nation zuständig – und er hat ein klares Ziel: „Es ist wichtig für uns, Druck auf Russland in der Region auszuüben.“

Moskau hat in der Tat seine Präsenz in der Arktis verstärkt, indem es sein Militär dort aufstockt. „Die Lage ist im Moment zwar ruhig, weil alle Truppe in die Ukraine verlegt wurden“, sagte Toivonen. Aber Russland hat ein Auge auf die Arktis geworfen, sind sich die Generäle sicher.

Mehr: Rheinmetall-Chef Armin Papperger über die Bundeswehr: „Wir könnten einem Aggressor nur wenige Tage widerstehen“