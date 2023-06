Meyer Burger ist der einzige Solarzellenhersteller, der noch in Europa produziert. Doch auch dessen CEO Gunter Erfurt denkt darüber nach, das Geschäft verstärkt in die USA zu verlagern.

Der Meyer-Burger-Chef bei einer Werksbesichtigung des Bundeswirtschaftsministers in Bitterfeld-Wolfen. Mit Habeck zeigt sich der Unternehmer recht zufrieden, an Christian Lindners Finanzressort hingegen übt er Kritik. (Foto: dpa) Gunter Erfurt (r.) mit Robert Habeck

Düsseldorf Als Vorstandschef von Meyer Burger verfügt Gunter Erfurt in Europa über ein Alleinstellungsmerkmal: Der Schweizer Solarzellenhersteller ist das einzig verbliebene Unternehmen der Branche, das noch nennenswerte Produktionskapazitäten in Europa unterhält.

Ob das so bleibt, ist derzeit die Frage. Denn aus Erfurts Sicht droht die EU den Standortwettbewerb mit Ländern wie den USA, China und Indien zu verlieren. „Europa ist momentan kein guter Ort, um in die Solarindustrie zu investieren“, sagte der Manager im Gespräch mit Handelsblatt Today. Er fordert mehr Unterstützung für die Wirtschaft – in Form von Subventionen, wie sie beispielsweise im Rahmen des Inflation Reduction Act (IRA) in den USA gezahlt werden.

Ein Brief, den Erfurt zu diesem Thema an Finanzminister Christian Lindner (FDP) schrieb, blieb bislang allerdings unbeantwortet. „Wir werden dort, ich sage es einfach mal ganz krass, zum größten Teil ignoriert“, fasst der Meyer-Burger-Chef zusammen. „Man will mit uns da nicht sprechen.“

