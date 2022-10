Die auf hohen Schulden basierende Wachstumsstrategie von Fresenius sei unter den aktuellen Bedingungen und der Zinswende am Ende, so Fresenius-Chef Michael Sen.

„Wir schieben nichts auf die lange Bank“, sagt der Fresenius-Chef. (Foto: Fresenius) Michael Sen

Bad Homburg Der neue Fresenius-Chef Michael Sen hat schnelle Ergebnisse bei der Neuausrichtung des kriselnden Gesundheits- und Klinikkonzerns versprochen. „Wir schieben nichts auf die lange Bank. In der Taktung der nächsten Monate, der nächsten Quartale, muss der Markt Konturen sehen, wo die Richtung des Unternehmens hingeht“, sagte Sen der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Das sei schließlich einer der Kritikpunkte gewesen. „Was ist die Richtung, wofür steht das Unternehmen? Das war unklar“, kritisierte der 53-jährige Manager, der seit 1. Oktober an der Spitze des Dax-Konzerns steht.

Fresenius mit gut 37 Milliarden Euro Umsatz 2021 steckt in unruhigen Zeiten. Nach mehreren Gewinnwarnungen hatte Sen Vorgänger Stephan Sturm abgelöst.

Dieser hatte eine unglückliche Debatte über die Fresenius-Aufstellung angestoßen: So hatte er die Vorteile eines breiten Konzerns betont, zugleich aber die Suche nach Investoren für eine Beteiligung an der Kliniktochter Helios eingeläutet und sich offen für einen Verkauf des Fresenius-Anteils an FMC gezeigt.

