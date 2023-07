Mittelständler in Indien „Bis 2050 wird Indien zu den fünf größten Wirtschaftsnationen gehören“

Stuttgart Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bricht an diesem Mittwoch zu einer mehrtägigen Indienreise auf. Dabei steht vor allem eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit beider Länder auf der Agenda.

Früher als andere Mittelständler entdeckte der Stuttgarter Kabelhersteller Lapp Indien. Bereits 1996 baute das Unternehmen eine eigene Fertigung im südindischen Bangalore auf. Lapp zählt mit weltweit über 5000 Beschäftigten und im vergangenen Jahr 1,86 Milliarden Euro Umsatz zu den weltweit führenden Anbietern für industrielle Kabel, Verbindungen und Daten- und Lichtwellenleiter.

Auch Miteigentümer Andreas Lapp hat enge Verbindungen in das Land. Seit 2000 ist er indischer Honorarkonsul. Im vergangenen Jahr übergab der heute 67-Jährige die Unternehmensführung an seinen Neffen Matthias Lapp. Über seine Erfahrungen aus mehreren Jahrzehnten Indiengeschäft berichtet er im Interview.

Herr Lapp, Sie sind seit rund drei Jahrzehnten in Indien aktiv mit heute 800 Beschäftigten in zwei Werken und zehn Logistikniederlassungen. Wie schätzen Sie Indien ein?

Indien hat jetzt mehr Menschen als China, geopolitisch steigt die Bedeutung, und es ist eine Demokratie westlicher Prägung. Bis 2050 wird Indien zu den fünf größten Wirtschaftsnationen der Welt gehören.

Was muss ein deutscher Mittelständler bedenken, wenn er sich auf dieses Abenteuer einlässt?

Er muss nach Indien gehen und anfangen, darüber reden bringt nichts.

Und was muss er dann vor allem beachten?

Investoren müssen grundsätzlich entscheiden, ob sie mit einem Partner vor Ort arbeiten oder es allein versuchen wollen. Mit Partner geht vieles unter Umständen schneller, aber die indischen Unternehmen arbeiten oft in Konglomeraten und haben andere Entscheidungswege. Da kann es schon schwierig werden, wenn die Kulturen aufeinander prasseln. Versucht er es allein, muss er mehr Zeit unter anderem für Genehmigungsprozesse einkalkulieren.

Was sollte der Unternehmer nie tun?

Er sollte nie Bestechungsgelder zahlen. Damit sollte man lieber nicht anfangen. Es geht auch ohne.

Das haben Sie wirklich durchgehalten?

Wir haben nie einen Cent Bestechungsgeld gezahlt. Es ist viel wichtiger, dass man als Unternehmer vor Ort mit Behörden, Kunden und Lieferanten redet.

Sie haben die operative Führung kürzlich an Ihren Neffen komplett übergeben. Wie oft waren Sie in Ihrer aktiven Zeit in Indien?

Zwei- bis dreimal pro Jahr. Die Augen offen halten und persönliche Präsenz sind wichtig. Sie müssen auf Augenhöhe mit Ihren Partnern reden. Da mir das Land am Herzen liegt, bin ich bei Lapp India noch Chairman geblieben und kümmere mich noch etwas darum in Abstimmung mit meinem Neffen.

Was ist der Unterschied zu China?

Nach Indien zu kommen und zu erwarten, dass in einem Jahr eine Fabrik hochgezogen wird, funktioniert nicht. Sie müssen Zeit mitbringen. Es ist eine Demokratie. Da werden nicht wie in China Flächen mit dem Bulldozer freigeräumt, Menschen einfach umgesiedelt, wenn ein großer Investor kommt. Es kann sein, dass es dauert, aber in der Regel bekommt man alle Genehmigungen.

„Sie können nicht in Südindien etwas machen und glauben, dass es im Norden genauso funktioniert“

Und dann ist alles gut?

Meine Erfahrung ist, dass Sie dann im laufenden Betrieb stabile Bedingungen vor Ort haben.

Was ist noch zu beachten?

Indien ist ein Vielvölkerstaat mit vielen Sprachen, wie Europa. Sie können nicht in einem Bundesstaat in Südindien etwas machen und glauben, dass es in Nordindien genauso funktioniert. Aber das ist ja in Europa auch nicht anders. Wenn Sie in Sizilien als Unternehmer investieren, funktioniert das auch anders als in Norwegen.

Für wen produzieren Sie in Indien?

Zu 90 Prozent bleiben unsere Produkte auf dem indischen Markt. Nur zehn Prozent sind für andere Märkte.

Ist das Kastensystem für einen deutschen Unternehmer ein Problem?

In unseren Werken gibt es immer für die gleiche Arbeit gleiches Gehalt.

Aber nicht gleiches Essen, oder?

In der Kantine gibt es aus Rücksicht auf die einzelnen Gruppen vegetarische Küche.

Herr Lapp, vielen Dank für das Interview.

