Mittelstand Wie der Augsburger Panzergetriebe-Hersteller Renk wieder mit Rüstung wächst

Berlin Mit Nostalgie kann Susanne Wiegand wenig anfangen. Seit einem Jahr ist sie Vorstandschefin der Renk-Gruppe, ein Komponentenfertiger für Fahrzeuge und Kampfpanzer mit 150 Jahren Unternehmenshistorie. „Wir sind stolz auf unsere Geschichte, aber wir wollen uns darauf gar nicht ausruhen“, sagt Wiegand.

Sie ist viel in der Industrie herumgekommen, erst war sie bei Thyssen-Krupp Marine Systems, dann bei Nordic Yards und bei Rheinmetall. Nun also Renk, ein Traditionskonzern, dessen jüngere Vergangenheit von zahlreichen Personalwechseln geprägt war.

Die Augsburger waren Teil von MAN, später des Volkswagen-Konzerns, der sie Oktober 2020 schließlich an den Finanzinvestor Triton verkaufte. Der Fonds scheut eigentlich Investments im Rüstungsbereich, da Anleger ungern in diese Firmen investieren. Und Renk soll schließlich einmal an die Börse. Wiegand sollte das Geschäft mit den Militärs daher eindampfen. Dann brach der Ukrainekrieg aus und damit änderte sich auch die Sicht auf Renk.

Rüstungsbestellungen aus aller Welt – nur nicht Deutschland

Wiegand baut das Rüstungsgeschäft wieder aus, an die Börse geht es im veränderten Umfeld dann wohl dennoch. Das Unternehmen bestätigte kürzlich, dass verschiedene Optionen geprüft würden. Den Wert taxieren Investmentbanker auf 2,5 bis 3 Milliarden Euro. Dies würde deutlich über dem Kaufpreis liegen, den Triton gezahlt hatte.

Renk steht in der öffentlichen Wahrnehmung nicht auf der Höhe von Rheinmetall oder Airbus, die Bayern bewegen sich im Schatten der Rüstungsschwergewichte. Mit 3400 Mitarbeitern fertigt das Unternehmen entscheidende Komponenten wie Getriebe. In fast allen westlichen Kampfpanzern – ob der deutsche Leopard, Frankreichs Leclerc oder Israels Merkava – sind Teile der Firma verbaut. Sie finden sich auch in den Schiffen der Marine und anderer Seestreitkräfte.

Die Produkte von Renk gelten in der Branche als „Goldrandlösung“. (Foto: Renk) Getriebeproduktion bei Renk

Die Renk-Produkte gelten in ihrem Segment als Goldrandlösung – optimal, aber entsprechend kosten- und zeitaufwendig. Im Beschaffungswesen sind aber marktverfügbare und kostengünstige Lösungen bevorzugt. Die Auftragsbücher füllten sich mit dem Verlauf des Ukrainekriegs. Galten Kampfpanzer bis dahin als Auslaufmodell, investieren viele Länder nun in ihr Heer. „Wir erhalten aus allen Regionen Anfragen und konkrete Bestellungen“, sagt Wiegand. Ein Land allerdings bleibt ruhig: Deutschland.

Auf die Lage angesprochen, bricht aus ihr der Frust aus. Die Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zur Zeitenwende sei sehr gut gewesen, wie auch die Akzeptanz in der Bevölkerung, sagt sie. „Was mich aber sorgenvoll macht, ist das Tempo der Umsetzung.“ Die Entscheider in Deutschland fertigten Listen an und hielten Vorträge. „Wir müssen aber einfach beschaffen“, erklärt Wiegand. Die Bundeswehr sei blank, Nachschub müsse angeschafft werden.

Hohe Investitionen unter MAN und VW, aber geringe Effizienz

Wiegand fordert ein Umsteuern: „Das Beschaffungssystem ist bis heute auf eine Friedenswirtschaft angelegt.“ In der halte sich die Politik fern von der Industrie. Dabei müssten beide Seiten zusammenarbeiten, auch um der Ukraine entschiedener zu helfen, sagt sie. Vertreter anderer Rüstungsfirmen sowie Politiker wie FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann teilen diese Sicht.

Die höhere Nachfrage stellt Renk vor Herausforderungen. „Wir müssen das Wachstum bewältigen“, sagt die Vorstandschefin. Nach ihrem Amtsantritt hat sie einen Umbau eingeleitet, den die Gesellschaft erst einmal verdauen muss. Unter MAN und VW wurde zwar massiv investiert, allerdings wenig auf die Kostenlage geschaut. In ihrer bisherigen Zeit als Renk-Chefin hat Wiegand daran gearbeitet, die Effizienz im Unternehmen zu verbessern.

Nachdem der Mittelständler mehr als zehn Jahre nicht gewachsen ist, sprang der Umsatz deutlich auf rund 850 Millionen Euro. In diesem Jahr will Wiegand die Grenze von einer Milliarde Euro durchstoßen. „Das schaffen wir aus dem bestehenden Geschäft.“ Renk kauft aber auch zu. Zuletzt hat das Unternehmen zwei Firmen in den USA gekauft mit einem Jahresumsatz von über 200 Millionen Euro.

Wiegand will im Wachstum auch das Produktangebot erweitern: „Wir müssen internationaler werden, mit einer breiteren Technologiekompetenz.“ Dazu sucht sie nach weiteren Übernahmezielen. Blaupause ist für sie ein vom US-Konzern L3 Harris erworbener Geschäftsbereich, der in Nordamerika neben Getrieben auch Motoren fertigt. Damit bewegt sich Renk allmählich aus der selbst besetzten Nische in der Militärproduktion.

Der Rüstungsbereich gewinnt damit für Renk an Bedeutung. Für Wiegand ist das ein Vorteil, da sich der Blick auf die Industrie verändert – auch bei den Investoren. Ein Börsengang könnte aus Sicht von Investmentbankern nun sogar mehr einbringen. Die Perspektiven für Rüstungsfirmen hätten sich erheblich verbessert, sagt ein Banker.

