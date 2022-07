Mobilität Dank E-Autos: Chinas BYD fordert VW heraus

Der weltgrößte Hersteller von elektrifizierten Autos kommt aus China: BYD hat die Verkäufe zuletzt massiv gesteigert – und will nun auch global mitmischen.

Besucher des BYD-Stands auf der Automesse Auto Shanghai 2021. Die günstigen E-Mobile des Volumenherstellers finden in China derzeit reißenden Absatz.











(Foto: REUTERS) E-Mobilität für die Massen

Peking, München Auf dem größten Elektroauto-Markt der Welt fährt BYD der Konkurrenz davon. Jedes vierte verkaufte elektrifizierte Auto – also mit Batterie- oder Hybridantrieb – in China stammt inzwischen von dem Konzern mit Sitz in der Tech-Metropole Shenzhen. Als einziger der 20 absatzstärksten Autohersteller, die in China aktiv sind, steigerte der Volumenhersteller in den ersten fünf Monaten die Verkäufe, wie Zahlen des Statistikportals BSCB zeigen.

Während einige Konkurrenten Einbrüche von mehr als 40 Prozent erlitten, verdoppelte BYD seine Auslieferungen nahezu. Gelingt es dem Unternehmen, seine hohen Wachstumsraten auch nur ansatzweise zu halten, könnte es schon in wenigen Monaten zum größten Fahrzeughersteller in China aufsteigen – und damit den langjährigen Spitzenreiter Volkswagen ablösen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen