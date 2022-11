Mobilität In zwei Jahren Umsatz verzwanzigfacht: Was das Autoabo-Start-up-Finn so stark wachsen lässt

Düsseldorf Wer derzeit einen Neuwagen bestellen möchte, braucht Geduld. Die Auslieferungszeiten für Elektromodelle etwa liegen bei bis zu 18 Monaten. Schneller verfügbar sind Neufahrzeuge in Kombination mit einem Autoabo. Diese Monatsmodelle sind in Deutschland noch ein Nischenangebot, aber ein auch durch die Verfügbarkeitsengpässe wachsendes – und davon profitiert das Start-up Finn, das in Deutschland zu den ersten Anbietern von Autoabos gehört.

Von vier Millionen Euro im Jahr 2020 hat das Start-up seinen Umsatz innerhalb von zwei Jahren auf mehr als 100 Millionen Euro gesteigert, wie Mitgründer Maximilian Wühr dem Handelsblatt verriet. Ein Wert, der in der Gründerszene Eindruck hinterlässt und höher liegt als bei manchem Einhorn, also Start-ups mit Milliardenbewertung.

Mit namhaften Investoren und Millionenkrediten hat Finn seine Flotte seit der Gründung vor drei Jahren massiv ausgebaut. Kunden zahlen im Abomodell in der Regel etwas höhere Monatsraten als beim klassischen Leasing.

Dafür wird ihnen viel Arbeit abgenommen: Versicherung und Wartung sind inklusive. Nur das Betanken müssen die Kunden zusätzlich zahlen, egal ob Benzin, Diesel oder Strom. Darüber hinaus sind die Laufzeiten flexibler, sie reichen von einem Monat bis zu 24 Monaten. Viele Modelle haben aber Mindestlaufzeiten von sechs oder zwölf Monaten. Kunden ermöglicht es dennoch einen bedarfsgerechten Einsatz, ohne Zehntausende Euro bar oder per Finanzierung in einem Fahrzeug zu binden.

Nach einer Studie des Center of Automotive Research (CAR) dürfte der Anteil der Autoabos im Privatkundensegment in den kommenden Jahren von 0,2 Prozent im Jahr 2020 auf 40 Prozent im Jahr 2030 zulegen. In absoluten Zahlen hieße das: von 40.000 auf rund eine Million. „Autoabos werden als Vertriebskanal für die Autohersteller eine immer wichtigere Rolle spielen“, ist Helena Wisbert, Professorin für Automobilwirtschaft und Direktorin des CAR, überzeugt.

Verfügbarkeitsprobleme bremsen auch die Abobranche

Start-ups wie Finn vereinbaren mit den Herstellern, eine bestimmte Zahl von Autos abzunehmen. Im Angebot sind auf der Homepage des Unternehmens 40 Modelle von 25 Automobilherstellern, darunter Audi, BMW, Tesla, Volkswagen, Hyundai und Opel. Die Kunden bekommen Fahrzeuge erst angeboten, wenn sie bereits verfügbar sind. Meist werden schon beim Kauf die Konditionen für den Rückkauf der jungen Gebrauchtwagen vereinbart, oder die gebrauchten Fahrzeuge werden an Händler weiterverkauft.

Die angespannte Situation in der Autoproduktion habe Finn zwar neue Kunden gebracht, bremse aber auch das Wachstum. „Das hat die letzten anderthalb Jahre nicht leichter gemacht“, erklärt Wühr, da Hersteller ihre wenigen Fahrzeuge meist auf dem lukrativsten Kanal vertrieben und wenig Rabatte gegeben hätten.

Im Vergleich mit dem durchschnittlichen Autokäufer sind die Kunden von Finn jünger und offener für neue Technologien. Wer ein Autoabo bei dem Start-up abschließt, ist im Schnitt 37,5 Jahre alt. „Für die Hersteller ist das eine extrem attraktive Zielgruppe“, so Finn-Mitgründer Wühr.

Jeder dritte Finn-Kunde entscheidet sich für ein Elektroauto. Während die Autoverkäufe durch die anhaltende Chipkrise und die wachsende Zurückhaltung der Autokäufer gesunken ist, ist die Zahl der Abos von Finn auf mehr als 20.000 gewachsen.

„Für die Hersteller eine extrem attraktive Zielgruppe.“ (Foto: finn.auto) Finn-Mitgründer Maximilian Wühr

Perspektivisch könnten zwar die Autohersteller selbst den Markt für Autoabos besetzen, doch Start-ups könnten sich durchaus etablieren, ist Marktexpertin Wisbert überzeugt. Die Plattformen hätten gegenüber den herstellereigenen Angeboten wie bei Volvo und Mercedes den Vorteil, viele verschiedene Modelle anbieten zu können. Preislich herrsche dabei ein Verdrängungskampf: „Mitunter gab es Raten für Autoabos, die unterhalb des Leasingpreises lagen.“ Unternehmen wie Cluno mussten zuletzt aufgeben, zusätzlich bauen etablierte Anbieter wie der Autovermieter Sixt das Angebot von Autoabos massiv aus. Wachstum ist in einem solchen Markt aktuell noch wichtiger als die Profitabilität.

Die USA als erheblicher Wachstumsmarkt

Die jüngste Finanzierungsrunde in Höhe von 100 Millionen Dollar hat Finn im Mai 2022 abgeschlossen. Zu den Investoren gehören HV Holtzbrinck Ventures, Heartcore, UVC Partners und Picus Capital. Darüber hinaus wurden Finanzierungsvereinbarungen über 500 Millionen Euro und 200 Millionen Dollar für die Beschaffung neuer Fahrzeuge abgeschlossen.

Aktuell schreibe Finn Verluste, gibt Mitgründer Wühr zu. Das sei vor allem dem rasanten Ausbau der Flotte geschuldet. Mit „jedem Fahrzeug und jedem Kunden“ verdiene man heute schon Geld. 2023 wolle man im Kernmarkt Deutschland bereits profitabel sein. „Wir gehen davon aus, dass der Markt in den kommenden Jahren rasant wachsen wird. Dann wollen wir bereits in einer starken Position sein“, betont Wühr. Zwei bis drei Firmen würden als Gewinner aus dem Wettbewerb gehen, prognostiziert er.

Jeder dritte Kunde entscheidet sich für ein Elektroauto. (Foto: Finn) Finn-App auf dem Smartphone

Im Heimatmarkt Deutschland könnte allerdings eine politische Entscheidung das Geschäft für 2023 verhageln: Die staatlichen Kaufprämien für gewerbliche Käufer von Elektroautos laufen aus. Auch die Abopreise für E-Autos dürften damit anziehen. Wühr sieht sich aber gewappnet: „Wir wollen auch bei Elektroautos ein langfristiges Geschäftsmodell aufbauen und uns nicht auf die Kaufprämie verlassen.“

Nicht nur im Heimatmarkt will Finn schnell wachsen. Zuletzt hat das Start-up in die USA expandiert. Obwohl selbst Tesla-Chef Elon Musk immer wieder betont hatte, dass die Zukunft des Autos nicht im privaten Besitz, sondern in Abomodellen liegen könnte, ist die Zahl der Wettbewerber im US-Markt sogar noch geringer. „Wir wachsen dort doppelt so schnell wie in Deutschland“, sagt Wühr. Heute sei man bereits in elf Bundesstaaten vertreten. In New York und Kalifornien wolle man in den kommenden Monaten starten.

