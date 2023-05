Munition Rheinmetall stellt Ukraine 600.000 Schuss Artillerie-Munition in Aussicht

Die EU will mehr als eine Million Schuss liefern. Ein Besuch Thierry Bretons bei Rheinmetall und Aussagen des CEOs legen nahe, dass ein guter Teil davon in Deutschland produziert wird.

Der EU-Kommissar besuchte am Donnerstag das Werk des Rüstungskonzerns in Unterlüß. (Foto: Rheinmetall) Thierry Breton (l.) und Rheinmetall-Chef Armin Papperger

Berlin, Brüssel, Düsseldorf Der Rüstungskonzern Rheinmetall will der Ukraine in erheblichem Umfang Artillerie-Munition zur Verfügung stellen. „Wir können bis zu 600.000 Schuss pro Jahr liefern“, sagte Vorstandschef Armin Papperger nach einem Besuch von EU-Industriekommissar Thierry Breton dem Handelsblatt. Breton war kurzfristig am Donnerstag zu einem Besuch im Rheinmetall-Werk im niedersächsischen Unterlüß angereist, um über eine weitere Unterstützung der Ukraine zu sprechen.

Die EU hat der Ukraine die Lieferung von jährlich einer Million Artillerie-Granaten zugesagt, um das Land bei der Verteidigung gegen die russischen Angreifer zu unterstützen. Dieses Ziel müsse schnell erreicht werden, bekräftigte Breton in einer am Donnerstag veröffentlichten Videonachricht. Wegen der intensiven Kämpfe droht der Ukraine die Munition auszugehen.

Derzeit sind die Hilfsmöglichkeiten der westlichen Partnerländer beschränkt, da sie ihre verfügbaren Bestände weitgehend an Kiew abgegeben haben. Breton soll im Auftrag der EU-Kommission die Optionen suchen, um diese Lücke zu schließen.