Nach Ende der Restriktionen Neue Impfstoffe, Arznei aus dem Westen: Wie sich China für die Corona-Welle rüstet

Corona-Impfung in Peking kurz vor Weihnachten

Düsseldorf, Frankfurt China lockert seine restriktive Coronapolitik und setzt auf neue Medikamente. „Wir sind nun in eine neue Phase der Covid-Antwort eingetreten, in der noch schwierige Herausforderungen zu bewältigen sind“, sagte Staatspräsident Xi Jinping. Mit Lagrevio des US-Herstellers Merck hat China nun ein weiteres Mittel westlicher Produktion zur Therapie zugelassen.

Bei der Immunisierung setzt das Land insgesamt aber weiterhin auf Eigenentwicklungen. Dazu gehört ein neuartiges Nasenspray, das bei täglich mehrfachem Einsatz die Infektionsgefahr deutlich senken soll. Diese Wirkung versprechen zumindest die jetzt publizierten Studiendaten aus China. Nach dem Studienerfolg hat sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach per Twitter bereits zu Wort gemeldet. „Beginnen wir 2023 mit einer guten Nachricht, bei aller Vorsicht mit den Daten“, schrieb er auf dem Kurznachrichtendienst. „Chinesischer nasaler Impfstoff zeigt gute Wirkung. Nasale Impfstoffe sind wichtig. Keiner will endlose Covid-Episoden.“

Allerdings handelt es sich bei dem neuen Produkt aus chinesischen Labors um keinen klassischen Impfstoff, der das Immunsystem stimuliert und so auf eine mögliche Coviderkrankung vorbereitet. Das von der chinesischen Firma Sinovac entwickelte Nasenspray schleust Breitband-Antikörper in die Atemwege ein, damit dort die Coronaviren erfolgreich bekämpft werden können. Bis zur Zulassung eines solchen Mittels ist es noch weit.

Doch es zeigt Chinas Ambitionen bei eigenen Erfolgen in der medizinischen Bekämpfung von Corona. Medikamente dürften nach der Aufgabe der rigiden Beschränkungen und Lockdowns eine entscheidende Rolle in der neuen Coronapolitik der Regierung spielen.

Die schweren Auswirkungen der Lockerungen zeigen sich bereits: Die oberste Gesundheitsbehörde der Regierung schätzt, dass sich in den ersten 20 Tagen des Dezembers bis zu 248 Millionen Menschen und damit fast 18 Prozent der Bevölkerung mit dem Virus infiziert haben könnten. Die Folge waren überfüllte Notaufnahmen in Krankenhäusern und Krematorien.

Peking verlässt sich vorerst weiter auf heimische Impfstoffe

Fast drei Jahre nach dem ersten Ausbruch der Viruserkrankung im chinesischen Wuhan ringt das Riesenreich immer noch mit den Folgen der Pandemie. Denn weder die rigide Abschottung noch die im Dezember abrupt verordnete Lockerung der Coronamaßnahmen haben die Situation aus Sicht der Regierenden verbessert.

Das liegt auch an der vergleichsweise geringen Impfquote gerade bei der älteren Bevölkerung, für die eine Coronaerkrankung schwerwiegende bis tödliche Gefahren birgt. Offiziellen Zahlen zufolge sind nur 40 Prozent der über 80-jährigen Chinesen dreifach geimpft. Jetzt will Peking die Impfquote mit einer groß angelegten Kampagne schnell erhöhen.

Absehbar ist, dass sich die Regierung dabei vorerst weiterhin auf heimische Impfstoffe verlässt. Die im Westen eingesetzten mRNA-Mittel von Biontech und Moderna sind in China noch nicht zugelassen. Nur bei in Hongkong sowie bei den in China lebenden Deutschen wurde der Einsatz von Biontech-Boostern kurz vor Weihnachten erlaubt.

Eine großflächige Freigabe aber ist nicht absehbar, obwohl die mRNA-Mittel wirksamer sind als die in China entwickelten Impfstoffe, die auf totem Virusmaterial basieren. US-Geheimdienste bekräftigten zuletzt, dass Chinas Regierung weiterhin keine Impfstoffe aus dem Ausland akzeptieren wolle – dies sei eine Frage des Nationalstolzes.

Anders ist dies bislang nur bei den therapeutischen Mitteln, die nach einer Infektion mit Corona eingesetzt werden können. Den Einsatz von Paxlovid vom US-Konzern Pfizer hatte Peking bereits genehmigt, Lagrevio von Merck kommt jetzt als Notfallzulassung hinzu.

Ob China dauerhaft komplett auf die erfolgreichen mRNA-Impfstoffe aus dem Westen verzichten kann, ist offen. Biontech rechnet sich weiterhin Chancen für eine Zulassung aus. Denn Entdeckungen wie das nun vorgestellte Nasenspray haben noch nicht bewiesen, dass sie einen medizinischen Durchbruch bringen können. Bereits seit Beginn der Coronapandemie versuchen Forscher, Medikamente und Impfstoffe zu entwickeln, die als Nasenspray verabreicht werden können. Die Idee dahinter: Das Coronavirus dort zu bekämpfen, wo es in den Körper eindringt. Das heißt an den Schleimhäuten von Nase, Rachen und Lunge.

Krankenhäuser in China am Limit

Die jetzt von chinesischen Forschern publizierten Testresultate könnten dem Konzept durchaus neuen Auftrieb verleihen. Getestet wurde in diesem Fall ein Spray aus Antikörpern gegen Sars-Cov-2 in einer Studie mit rund 6000 Mitarbeitern von Covidkliniken in China.

Rund 1700 der Teilnehmer wurden dabei einen Monat lang ein- bis zweimal täglich mit dem Antikörperspray mit der Bezeichnung SA58 behandelt mit dem Ziel, sie kurzfristig vor Covidinfektionen zu schützen. Für diese Gruppe errechnete sich nach Angaben der Autoren ein um 77,7 Prozent verringertes Infektionsrisiko gegenüber der nicht behandelten Vergleichsgruppe.

Nasale Impfstoffe waren bisher wenig erfolgreich

Allerdings handelte es sich dabei nicht um eine konsistent kontrollierte Studie, wie die Autoren einräumen. Häufige Wechsel beim medizinischen Personal in den beteiligen Kliniken hätten es schwierig gemacht, die vorgesehene Beobachtungszeit bei allen Teilnehmern einzuhalten.

Insgesamt haben sich Studien mit nasalen Medikamenten und Vakzinen bisher als wenig erfolgreich erwiesen. Die Herausforderungen sind hoch. Die Münchner Biotechfirma Ethris etwa, die zusammen mit der Schweizer Neurimmune ein entsprechendes Projekte verfolgt, bewegt sich noch immer in der präklinischen Testphase.

Die Regierung setzt weiter auf Mittel aus heimischer Produktion. (Foto: Bloomberg) Bannerwerbung für Impfungen in China

Boehringer Ingelheim und die Universität Köln haben die Arbeiten an einem solchen Antikörper wieder eingestellt. Auch was die Entwicklung von nasal verabreichten Impfstoffen angeht, ist bisher noch kaum zu erkennen, ob sie wirklich eine Rolle spielen können. Zwar sind inzwischen fünf nasale Impfstoffe in China, Indien, Iran und Russland offiziell zugelassen, darunter vektor-basierte Impfstoffe der indischen Firma Bharat und der chinesischen Cansino Biologics.

Doch über die Effektivität dieser Vakzine ist bisher kaum etwas bekannt. Es wurden bisher keine oder nur wenige Daten publiziert.

Westliche Impfstoff-Entwickler bewegen sich mit entsprechenden Projekten bisher noch überwiegend in frühen klinischen Testphasen. Für eine relativ kleine Phase-1-Studie mit dem als Spray verabreichten Covidimpfstoff Vaxzevria von Astra-Zeneca meldeten Forscher der Oxford University Mitte Oktober enttäuschende Daten. Das Vakzin hat nur bei einer Minderheit der Teilnehmer eine Antikörper-Reaktion in den Schleimhäuten generiert und auch insgesamt keine starke systemische Immunität.

Ein Problem für nasal verabreichte Vektor-Impfstoffe besteht darin, dass die Schleimhäute von Nase und Lunge darauf spezialisiert sind, fremde Substanzen und Organismen abzuwehren. Die als Transportvehikel (Vektoren) genutzten Viren werden daher womöglich abgefangen, bevor sie ihre immunisierende Wirkung gegen Sars-CoV-2 entfalten können.

