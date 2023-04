 Nach Impfstoff-Rückschlag: Curevac treibt Neustart voran

Frankfurt Das Tübinger Biotechunternehmen Curevac will die Neuausrichtung seiner Forschung mit der Aufnahme zusätzlicher klinischer Studien weiter vorantreiben. Das machte der neue Vorstandsvorsitzende Alexander Zehnder am Dienstag bei Vorlage der Geschäftszahlen für 2022 deutlich.

Der frühere Sanofi-Manager hat Anfang April die Führung bei dem Tübinger mRNA-Spezialisten übernommen, der mit seinem Covid-Impfstoff im ersten Anlauf gescheitert war und das Feld den Konkurrenten Biontech und Moderna überlassen musste.

In Zusammenarbeit mit dem britischen Pharmariesen GSK hat Curevac seither einen neuen Anlauf mit mRNA-Vakzinen auf Basis einer neuen, modifizierten Struktur gestartet. Zwei von vier erprobten Produktkandidaten gegen Covid und Grippe zeigten laut Curevac nach vorläufigen Daten in ersten klinischen Tests eine gute Wirkung und sollen daher weiter vorangetrieben werden.

„Mit diesen wichtigen Erfolgen haben wir einen Wendepunkt erreicht“, erklärte Zehnder jetzt in seinem ersten öffentlichen Auftritt für das Unternehmen. „Weitere Erfolge werden davon abhängen, dass wir in diesem Jahr spätere Phasen klinischer Entwicklungen mit prophylaktischen Impfstoffen und erste klinische Entwicklungen in der Onkologie mit großer Disziplin umsetzen“, so Zehnder. Als neuer Vorstandsvorsitzender von Curevac sehe er enormes Potenzial in der Technologie des Unternehmens.

Im zweiten Quartal will Curevac eine erste klinische Studie starten, um das neue mRNA-Grundgerüst auch in der Krebstherapie zu erproben. Den Start einer zweiten Onkologie-Studie dagegen hat das Unternehmen auf 2024 verschoben, um dann eine neue Technologie zur Identifizierung von molekularen Zielen auf Tumorzellen einzusetzen. Auf diesem Gebiet hat sich Curevac zuletzt durch die Übernahme kleinerer Spezialisten in Belgien und den Niederlanden verstärkt. Frühere Onkologie-Projekte des Unternehmens auf Basis einer älteren mRNA-Konstruktion waren durchweg gescheitert.

Curevac treibt Neustart voran: Cash-Reserven reichen bis 2025

Finanziell hat sich das Tübinger Unternehmen im Februar mit einer Kapitalerhöhung im Volumen von brutto 250 Millionen Dollar (rund 225 Millionen Euro) für seine neuen Vorhaben in der Forschung gerüstet. Zusammen mit den zum Jahresende 2022 noch verfügbaren Mitteln von 496 Millionen Euro dürfte das Unternehmen damit aktuell über Cash-Reserven von insgesamt 650 bis 700 Millionen Euro verfügen.

Die Finanzierung der Forschung ist nach Einschätzung von Curevac bis Mitte 2025 gesichert. Der Netto-Cash-Verbrauch bewegte sich im vergangenen Jahr bei rund 315 Millionen Euro und war zum Teil aber noch von den Abwicklungskosten im Zusammenhang mit dem gescheiterten Covid-Impfstoff-Programm beeinflusst.

Eine solide Versorgung mit Risikokapital ist für das Tübinger Unternehmen von großer Bedeutung, da es – anders als die Konkurrenten Biontech und Moderna – bisher über keine Cash-Zuflüsse aus dem operativen Geschäft verfügt. Für die zusätzliche Liquidität mussten die bisherigen Aktionäre bei der jüngsten Kapitalerhöhung allerdings eine erhebliche Verwässerung in Kauf nehmen.

Die 27 Millionen neuen Aktien wurden zu 9,25 Dollar emittiert, während Curevac seine Aktien beim Börsengang noch zu 16 Euro je Aktie und bei einer Kapitalerhöhung 2021 sogar zu mehr als 90 Euro je Aktie platzieren konnte.

Der Anteil der bundeseigenen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) verringerte sich durch die Ausgabe der neuen Anteile auf rund 13,5 Prozent. SAP-Gründer Dietmar Hopp dürfte noch rund 37 Prozent des Kapitals halten.

