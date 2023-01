Nachruf Der Mann, der Volkswagen zu einem globalen Konzern machte: Carl Hahn mit 96 Jahren gestorben

Wolfsburg Schon im Sommer 2014 herrschte bei den obersten städtischen Vertretern Einigkeit darüber, dass Carl Hahn nicht nur für Volkswagen, sondern auch für die Stadt Wolfsburg ganz Besonderes geleistet habe. Die VW-Kommune entschied sich deswegen damals zu einem außergewöhnlichen Schritt: Eine Berufsschule am Rande der Wolfsburger Innenstadt sollte fortan nach dem früheren Volkswagen-Vorstandsvorsitzenden benannt werden.

Hahn wurde eine solche Auszeichnung also schon zu Lebzeiten zu teil, eine sehr seltene Ausnahme. „Die Namensgebung ist ein Ausdruck der Achtung vor der Lebensleistung von Carl Hahn“, sagte damals der ehemalige Oberbürgermeister Rolf Schnellecke. Die Stadt setze dem früheren VW-Obersten damit ein Denkmal. „Jetzt müssen wir aber aufpassen, dass das hier nicht in einen Personenkult ausartet“, meinte Hahn selbst dazu, als ein Porträt von ihm in der Berufsschule enthüllt wurde.

Der Volkswagen-Konzern und die niedersächsische Kommune dürften die Erinnerung an Carl Hahn nun erst recht hochhalten: Der Automanager ist am Samstag im Alter von 96 Jahren in Wolfsburg gestorben. Hahn stand länger als ein Jahrzehnt als Vorstandschef an der Spitze von VW. In seine Amtszeit fallen wichtige strategische Entscheidungen, die den Konzern bis heute prägen. Dabei spielte auch sein Geburtsort Chemnitz eine entscheidende Rolle, dem früheren Stammsitz der Auto-Union im sächsischen Industriegürtel.

Carl Hahn stammt aus einer Familie mit einer engen Verbindung zur Automobilindustrie. Insofern war es keine Überraschung, dass er seinem Vater folgend recht schnell Karriere in der für Deutschland so wichtigen Branche machte. Carl Hahn senior war seit dem Jahr 1922 maßgeblich am Aufbau von DKW zu einem der größten Motorradhersteller der Welt beteiligt.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

In den 30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts gehörte er zu den Gründern der Auto-Union, die aus Audi, Wanderer, Horch und DKW geformt worden war. Nach dem Zweiten Weltkrieg und der deutschen Teilung war Hahn senior Mitglied der Gruppe von Manager, die in Ingolstadt für einen Neubeginn von Auto-Union und Audi sorgten.

Im Dezember 1954 begann die automobile Karriere des jungen Carl Hahn, als er bei Volkswagen in Wolfsburg einen Posten annahm. Dort arbeitete er zunächst als Assistent des damaligen VW-Chefs Heinrich Nordhoff. Wie in so vielen anderen Unternehmen gelten Vorstandsassistenten bei Volkswagen als künftige Manager mit großem Potenzial. Carl Hahn gelang das auch. Er schaffte schon mit 33 Jahren den Sprung über den Atlantik und leitete von 1959 bis 1964 „Volkswagen of America“.

Wechsel zu Conti

Hahn eroberte mit dem VW-Käfer die USA: Er hatte in dieser Zeit wesentlichen Anteil an außergewöhnlichen Exporterfolgen von Volkswagen in Nordamerika. Außer mit dem Käfer verzeichnete VW damals auch gute US-Verkaufszahlen mit dem Transporter, dem „Bully“. Volkswagen konnte sich als ausländischer Autohersteller auf dem nicht ganz einfachen US-Markt etablieren. Unter Carl Hahn erlebte VW dort einen vorläufigen Höhepunkt.

Später ging es mit Volkswagen in den Vereinigten Staaten wieder deutlich bergab – bis hin zum Dieselskandal von 2015, dem absoluten Tiefpunkt der VW-Historie in den USA. Noch immer versucht der Wolfsburger Konzern, an die Verkaufserfolge aus ganz frühen Zeiten anzuknüpfen. Inzwischen schreibt die Marke VW auf dem amerikanischen Automarkt endlich wieder schwarze Zahlen.

Für Carl Hahn waren die fünf Jahre in den USA ein wichtiger Baustein für einen sich anschließenden weiteren Aufstieg als Automanager, zunächst noch bei Volkswagen. Gleich nach seiner Rückkehr nach Deutschland und mit gerade einmal 38 Jahren rückte er in den VW-Vorstand auf. Karrieren verlaufen nicht immer geradlinig, auch das zeigt das Beispiel Hahn. Nach neun Jahren im obersten Führungsgremium von Volkswagen war er nicht mit dem weiteren strategischen Weg einverstanden, den der Wolfsburger Autohersteller damals genommen hatte. Hahn verließ das Unternehmen, in dem es zuvor für ihn immer nur nach oben gegangen war.

Den erfolgreichen Volkswagen-Manager zog es damals 80 Kilometer weiter nach Westen – wo ihm abermals ein bemerkenswerter Sprung auf der automobilen Karriereleiter gelang. 1973 wurde er in Hannover Vorstandsvorsitzender des Zulieferkonzerns Continental, eines wichtigen Lieferanten von Volkswagen. Dem Unternehmen aus Hannover ging es in dieser Zeit nicht unbedingt gut. Doch Hahn schaffte als neuer Chef den Turnaround. Aus einem anfänglich rein deutschen Unternehmen war unter seiner Führung ein wichtiger globaler Hersteller von Reifen und anderen Gummiprodukten entstanden.

Markteintritt in China

Heute gehört Conti zu den größten Autozulieferern der Welt. Der Konzern aus Hannover beschränkt sich schon lange nicht mehr nur auf die Produktion von Reifen. Das Unternehmen hat sein Angebot deutlich aufgefächert und deckt inzwischen alle wichtigen Produkte aus dem Zulieferspektrum ab. Carl Hahn hatte dafür als Vorstandschef die Grundlagen geschaffen.

In Wolfsburg wurde sehr genau beobachtet, was bei Continental in Hannover passierte. Als Anfang der 80er-Jahre ein neuer Vorstandschef für Volkswagen gesucht wurde, fiel die Wahl auf Carl Hahn. 1982 bewegte er sich also wieder 80 Kilometer ostwärts zurück in die Zentrale des VW-Konzerns, um neuer oberster Lenker des Autoherstellers zu werden. Ein Amt, das er am Ende elf Jahre lang ausüben sollte.

Dass die Stadt Wolfsburg Hahn schon zu seinen Lebzeiten mit einer eigenen Schule auszeichnete, das ging im Wesentlichen auf diese elf Jahre als Konzernchef zurück. Mit dem Namen Carl Hahn sind ganz besonders die Nachfolgemodelle des Käfers verbunden, allen voran der Golf und der Passat.

Unter seiner Ägide reifte auch die Idee, Audi als weitere Premiummarke zu einem neuen Konkurrenten von Mercedes und BMW zu machen. Bei Continental hatte sich Hahn zu einer umfassenden Globalisierungsstrategie entschieden. Dasselbe Prinzip wendete er auch als Konzernchef von Volkswagen an.

Aus dieser Zeit hat eine Entscheidung von Hahn das Gesicht des VW-Konzerns ganz wesentlich verändert. Anfang der 80er-Jahre fiel der Beschluss, dass Volkswagen nach China geht. Im Frühjahr 1983 wurde dann in Shanghai der erste VW Santana montiert. Während die meisten Konkurrenten mit dem Einstieg in der Volksrepublik zögerten, hatte sich der Wolfsburger Autohersteller einen maßgeblichen Startvorteil verschafft.

Die VW-Führung um Carl Hahn setze darauf, dass die chinesische Volkswirtschaft kräftig wachsen würde. Um einen Lebensstandard nach westlichem Vorbild zu erreichen, bräuchte das riesige Land auch eine leistungsfähige Automobilindustrie, so lautete damals das Kalkül der VW-Verantwortlichen.

Konsequente Globalisierungsstrategie

Carl Hahn und seine Kollegen sollten damit Recht behalten. In den vergangenen 40 Jahren hat China einen großen ökonomischen Sprung nach vorn vollzogen – und das sehr zum Vorteil von Volkswagen. Mit einem Marktanteil von gut 15 Prozent sind die Wolfsburger Marktführer in der Volksrepublik. Etwa 40 Prozent aller seiner Autos verkauft der VW-Konzern nun in China. Im vergangenen Jahr waren es 3,2 Millionen.

China ist für Volkswagen der wichtigste Absatzmarkt auf der ganzen Welt geworden. Kritisch wird von Marktbeobachtern schon manchmal angemerkt, dass VW zu sehr vom chinesischen Markt abhängig geworden sei. Ohne die Milliardengewinne aus China würde es dem Volkswagen-Konzern heute allerdings wesentlich schlechter gehen. Zuletzt ist Volkswagen in China unter Druck geraten. Denn der von Carl Hahn begründete Erfolg beruhte ausschließlich auf Autos mit Verbrennungsmotor. Mit dem neuen Elektroantrieb tut sich Volkswagen in China wesentlich schwerer.

Mit dem Namen Hahn sind vor allem die Nachfolgemodelle des VW-Käfers verbunden. (Foto: dpa) VW-Käfer

Mit Carl Hahn sind noch zwei weitere wesentliche Meilensteine verbunden. Durch den Kauf der spanischen Marke Seat im Jahr 1986 stieg der Volkswagen-Konzern zunächst zum Marktführer in Europa auf, seit drei Jahren ist VW auch der weltgrößte Autohersteller. Ende 1990 und damit zum Ende von Hahns Amtszeit in Wolfsburg stieg Volkswagen bei Skoda in Tschechien ein. Der Kauf der Marke entwickelte sich zum Glücksgriff für den Konzern. Skoda überweist inzwischen in jedem Jahr stattliche Überschüsse auf die Wolfsburger Konzernkonten. Neue Produktionsstätten in Spanien, Portugal, Polen, Ungarn und in der Slowakei kamen unter Hahn ebenfalls dazu – alles Abbilder einer konsequent umgesetzten Globalisierungsstrategie.

Nachdem Ende 1989 die Berliner Mauer gefallen war, konnte sich Carl Hahn noch einem ganz besonderen Anliegen zuwenden. Seine alte sächsische Heimat, seine Heimatstadt Chemnitz hatte er nie vergessen. Deshalb legte er großes Augenmerk darauf, dass Sachsen ein wichtiger Produktionsstandort für die Automobilindustrie blieb. Volkswagen wurde nach der Wende auf Drängen von Hahn zum größten Investor in Ostdeutschland.

Wichtigste Entscheidung war dabei der Bau eines komplett neuen Werkes in Zwickau. Dort hat Ende 2019 die Produktion des ID.3 begonnen, des ersten neuen Elektroautos von VW. Dass Volkswagen den Einstieg in die Elektromobilität ausgerechnet in Zwickau begonnen hat, geht also indirekt auf eine Entscheidung von Carl Hahn zurück. Deshalb war er auch selbst persönlich dabei, als die damalige Bundeskanzlern Angela Merkel im November 2019 in Zwickau die Produktion des ID.3 freigab. Carl Hahns Heimatstadt Chemnitz ist heute innerhalb des VW-Konzerns ein wichtiger Standort für den Motorenbau.

Eine Schule in Wolfsburg ist schon zu seinen Lebzeiten nach Carl Hahn benannt worden. Angesichts der Verdienste um die Stadt und den Konzern dürfte es nicht lange dauern, dass die Wolfsburger Stadtväter bald auch eine Straße nach ihm benennen werden. Und in Zwickau und Chemnitz wahrscheinlich genauso.

Mehr: China-Chef von VW über Elektromobilität und Digitalisierung.