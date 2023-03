Neue Antriebe Tesla-Chef Elon Musk schockt die Chipbranche

München, Düsseldorf Viele hatten gehofft, dass Elon Musk ein neues Tesla-Modell enthüllen würde. Stattdessen präsentierte er beim Investorentag in Texas am Mittwoch eine eher abstrakte Vision: Tesla-Chef Elon Musk versprach zahlreiche Neuigkeiten für die Produktion, Innovationen für die Lieferkette und die Elektronik der Tesla-Modelle. Die Investoren überzeugte das nicht: Der Aktienkurs fiel in der Folge deutlich.

Dabei könnten einige der gezeigten Innovationen weitreichende Folgen haben – insbesondere für die Chipbranche: So präsentierte Tesla einen Elektroantrieb, der mit nur einem Viertel der bislang benötigten Siliziumkarbid-Chips auskommt. „Siliziumkarbid ist ein erstaunlicher Halbleiter, aber es ist auch teuer und wirklich schwer zu skalieren“, sagte Colin Campbell, Chef der Antriebssysteme von Tesla. „Weniger davon zu verwenden ist also ein großer Gewinn für uns.“

Allein die Ankündigung, dass einer der größten Elektroautohersteller der Welt künftig weniger Chips brauchen könnte, sorgte für ein kleines Börsenbeben. Weltweit haben Chipaktien am Donnerstag an Wert verloren. Die Papiere des französisch-italienischen Chipherstellers STMicroelectronics gaben zeitweise mehr als sechs Prozent nach. Europas größer Halbleiterhersteller ist der wichtigste Lieferant von Siliziumkarbid-Chips (SiC) für Tesla.

Aber auch die Aktien von Infineon, dem amerikanischen SiC-Spezialisten Wolfspeed und des japanischen Wettbewerbers Rohm fielen stark im Kurs. Vergangenen Sommer hatte auch Infineon einen Liefervertrag mit Tesla abgeschlossen.

Die heftige Reaktion der Investoren hat ihren Grund: Das Geschäft mit Siliziumkarbid-Chips ist einer der wichtigsten Wachstumstreiber für die Hersteller. Die Konzerne investieren derzeit Milliarden in neue Werke. Erst Anfang Februar hatte Wolfspeed angekündigt, im Saarland eine neue Fabrik für SiC-Chips zu errichten. Die Kosten: weit mehr als zwei Milliarden Euro. Infineon baut derweil ein weiteres SiC-Werk in Malaysia, STMicroelectronics auf Sizilien. Auch der Autozulieferer Bosch erweiterte zuletzt seine SiC-Kapazitäten.

Günstigere Antriebe für das Model 2

Für die Anteilseigner ist die Tesla-Ankündigung darum eine Hiobsbotschaft: Denn das Massenmodell des Elektroautoriesen könnte deutlich weniger Chips benötigen. Auch wenn Musk in Texas noch kein fertiges Konzept enthüllte, gilt es als ausgemacht, dass Tesla an einem neuen Einstiegsauto arbeitet. In der fast vierstündigen Präsentation wurde den Investoren gleich zwei Mal ein verhülltes Modell gezeigt, mehrere Manager sprachen von einem „Next Gen“-Modell, also einem Fahrzeug der nächsten Generation.

Intern ist das der Code-Name für das „Model 2“, das mit 30.000 Dollar um ein Viertel preiswerter sein soll als das bislang günstigste Modell von Tesla. Aufgrund der hohen Batteriezellpreise ist ein solcher Preis aktuell aber nur schwer wirtschaftlich umzusetzen.

Daher will Tesla teure Vorprodukte und Rohstoffe wie SiC, aber auch Seltene Erden reduzieren oder ganz ersetzen – und so den Elektroantrieb preiswerter herstellen. Tesla-Ingenieur Campbell sprach von 1000 Dollar für eine Antriebseinheit, zu der Motor, Getriebe und Wechselrichter gehören. Der Preis würde damit wesentlich niedriger liegen, als Tesla derzeit veranschlagt. Genaue Zahlen dazu sind nicht bekannt.

Um das Kostenziel zu erreichen, will Tesla auch auf Seltene Erden verzichten. Neodym oder Dysprosium sind mit ihren magnetischen Eigenschaften ideal für Elektromotoren mit Permanentmagneten. Diese überzeugen im Vergleich zu Induktionsmotoren durch höhere Leistung und Effizienz. Allerdings haben Seltene Erden einige Nachteile: Sie sind knapp, teuer, häufig nur umweltschädlich zu fördern – und kommen aktuell zu sehr großen Teilen aus China.

Tesla plant Motor ohne Seltene Erden

Tesla will laut Campbell nun einen Elektromotor mit Permanentmagneten bauen, der ohne Seltene Erden auskommt. Allerdings sagte der Chef von Teslas Antriebssystemen nichts über einen zeitlichen Rahmen oder andere Details. Dennoch führte die Ankündigung zu starken Kursverlusten von chinesischen Minenwerten, die Seltene Erden fördern – darunter Nonferrous Metals oder China Rare Earth.

„Das wäre ein großer Rückschlag für die Seltene-Erden-Industrie“, sagte Yang Jiwan, Analyst vom Branchendienst Shanghai Metal Market, dem Finanzdienstleister Bloomberg. „Allerdings sagte Tesla nichts über ein Substitut, daher bin ich vorsichtig.“

Auch zur Reduktion von Siliziumkarbid-Chips gab Tesla keine Einzelheiten bekannt. Bereits seit 2017 setzen die Kalifornier SiC unter anderem für ihre Wechselrichter ein. Das sind elektronische Steuergeräte, die im Elektroauto die Energie von der Batterie zum Motor lenken.

Die Verbindung aus Silizium und Kohlenstoff ist energieeffizient und braucht wenig Platz. SiC erlaubt es den Fahrzeugproduzenten, entweder kleinere Batterien einzusetzen oder eine höhere Reichweite anzubieten. „Siliziumkarbid ist ein sehr leichter und auch der härteste keramische Werkstoff mit einer sehr guten Wärmeleitfähigkeit sowie einer sehr guten Beständigkeit“, so der Elektronik-Branchenverband ZVEI. Darüber hinaus ermöglicht Siliziumkarbid eine kürzere Ladezeit.

Der Verbundstoff trägt damit dazu bei, grundlegende Probleme der Elektromobilität zu lösen. Da lohnt sich der Einsatz, obwohl das Material mindestens doppelt so viel wie herkömmliches Silizium kostet. „Die Effizienz und die dadurch erzielbare Reichweite zählt bei Elektroautos, deshalb ist SiC so bedeutend“, erläutert Peter Fintl, Chipexperte der Beratungsgesellschaft Capgemini.

Auf die Entwicklungsabteilung von Tesla warten daher große Aufgaben.

