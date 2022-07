Neue FMC-Vorstandschefin Carla Kriwet tritt ein schweres Erbe für einen Wachstumskurs an

Düsseldorf Das Headhuntergesuch nach einer Vorstandschefin für Fresenius Medical Care (FMC) war sozusagen auf Carla Kriwet perfekt zugeschnitten. Die erfahrene Managerin will gestalten und führen. Gerne auch einen Dax-Konzern, wie von früheren Wegbegleitern zu hören ist.

Und sie kennt Medizintechnik und die Gesundheitsbranche, insbesondere auch in den USA. Nun tritt die 51-Jährige den Job bei der Dialysetochter des Gesundheitskonzerns Fresenius bereits zum 1. Oktober an – und damit drei Monate eher als zunächst angekündigt.

Das kommt nicht ganz überraschend, denn es deutete sich schon länger an, dass ihr Vorgänger Rice Powell, der seit Januar 2013 die Rolle des CEO innehatte, kein geordnetes Haus hinterlassen würde. Dass es aber so ungemütlich ist, wie die am späten Mittwochabend verkündete Gewinnwarnung zeigt, wirkte dann doch als Schock auf die Märkte. Die Aktie von Fresenius Medical Care sackte am Donnerstag zeitweise um 16 Prozent ab – auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahrzehnt.

Nach einem desaströsen Jahr 2021 mit einem Gewinneinbruch von rund einem Viertel erwartet Fresenius Medical Care nun entgegen bisheriger Prognosen einen erneuten Gewinneinbruch im hohen Zehner-Prozentbereich – also um bis zu fast 20 Prozent. Das wichtige Geschäft mit den Gesundheitsdienstleistungen in den Dialysekliniken Nordamerikas wird den Erwartungen zufolge in diesem Jahr nicht mehr wachsen.

Nun muss die erfahrene Managerin Kriwet nicht nur bei der Dialysetochter von Fresenius Medical Care Ordnung schaffen, sondern auch die Investoren überzeugen, dass FMC eine gute Anlage ist.

Arbeitsplatzabbau und schlankeres Betriebsmodell

Immerhin: Ein Teil der Aufräumarbeit wurde Carla Kriwet schon abgenommen. Die im Herbst 2020 noch von Rice Powell ausgegebenen mittelfristigen Wachstumsziele für das Unternehmen bis 2025 wurden am Mittwoch zeitgleich mit der Gewinnprognose für dieses Jahr schon mal gecancelt.

Und Helen Giza, Finanzchefin und derzeit stellvertretende Vorstandsvorsitzende stimmte die Analysten auf die vielen Beeinträchtigungen und Unwägbarkeiten ein, auf die man sich weiter einstellen muss: von Personalmangel über Lohnsteigerungen, Inflation, Lieferengpässe bis zu Covid-19.

So kann Kriwet dann, zwar von einem weiteren schlechten Jahr 2022, aber idealerweise durchstarten Richtung mehr Wachstum und Profitabilität ab 2023. Doch noch sind viele Dinge im Fluss: FMC steckt mitten im größten Umbau seiner 25-jährigen Geschichte. Das Betriebsmodell, bisher nach vier Weltregionen aufgestellt, wurde verschlankt und in ein globales Dienstleistungsgeschäft und ein Produktgeschäft aufgeteilt.

5000 Arbeitsplätze sollen weltweit abgebaut werden, davon zwischen 500 und 750 in Deutschland. Mit der neuen Struktur soll das Unternehmen schneller, schlagkräftiger und auch digitaler werden. Und Kriwet übernimmt einen Konzern, der noch einige Zeit mit den Auswirkungen der Coronapandemie zu kämpfen hat.

Denn weil überdurchschnittlich viele Dialysepatienten an den Folgen der Infektion gestorben sind, hat FMC auf eine längere Dauer betrachtet weniger Patienten zu versorgen. Darauf muss das Unternehmen seine Strukturen einstellen. Zudem wollen immer mehr Patienten möglichst auch zu Hause versorgt werden.

Einsatz für eine bessere medizinische Versorgung durch Vernetzung und Technologie

Carla Kriwet hat Erfahrungen mit diesem Thema. Denn in ihrer mehr als siebenjährigen Tätigkeit als Managerin beim niederländischen Medizintechnikkonzern Philips war sie unter anderem auch für digitale Innovationen und Patientenüberwachung zuständig.

Bis 2020 führte sie drei Jahre lang die Sparte Connected Care. Medizinische Versorgung durch Vernetzung und Technologie besser zu machen liege ihr sehr am Herzen. Das hatte sie damals in einem Interview mit dem Handelsblatt deutlich gemacht.

Für FMC hat Kriwet im Februar 2022 nach nicht einmal zwei Jahren den Chefposten von Europas größtem Haushaltsgerätehersteller BSH „aus persönlichen Gründen“ verlassen. Sie wird – neben Merck-Chefin Belén Garijo – die zweite Frau, die derzeit einen Dax-Konzern leitet. Und zusammen mit Finanzchefin Helen Giza wird sie das erste weibliche CEO/CFO-Doppel im Dax bilden.

Insgesamt gibt es einige berufliche Wechsel in der beruflichen Karriere der promovierten Betriebswirtin. Die Tochter des früheren Thyssen-Chefs Heinz Kriwet arbeitete schon bei ABB, Daimler Transportation, Boston Consulting, Linde und Drägerwerk.

Aus ihrer Zeit bei Philips ist ihr der Standort Waltham nahe Boston, wo Fresenius Medical Care seinen US-Hauptsitz hat, wohlbekannt. Dort lebte sie einige Jahre mit ihrem Ehemann und den drei Kindern. Als Deutsche dürfte sie aber vermutlich auch eine engere Verbindung als ihre amerikanischen Vorgänger zu den Wurzeln des Unternehmens mit den wichtigen Produktionsstandorten in Deutschland aufbauen.

