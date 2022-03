Neue Investoren Wasserstoff-Tanknetz H2 Mobility soll mit 110 Millionen Euro ausgebaut werden

Frankfurt Der deutsche Betreiber von Wasserstoff-Tankstellen H2 Mobility hat von Investoren 110 Millionen Euro für den Ausbau seines noch kleinen Netzes eingesammelt. Als neuer Geldgeber sei die weltweit größte Investitionsplattform für Wasserstoff Hy24 gewonnen worden, die 70 Millionen Euro beisteuere, erklärte das Unternehmen am Dienstag. Die Eigner – Air Liquide, Daimler Truck, Hyundai, Linde, OMV, Shell und Total – schießen 40 Millionen Euro zu.

Das bestehende Netz von 92 Tankstellen in Deutschland solle bis 2030 auf 300 erweitert werden. Mehr als 200 sollen Großanlagen zum Betanken von Lkw und Bussen sein. Damit wolle sich das Unternehmen auf den Hochlauf von schweren Fahrzeugen mit alternativen Antrieben vorbereiten, erklärte H2-Mobility-Chef Nikolas Iwan. Bis 2026 wolle die Firma profitabel sein, ergänzte er.

Brennstoffzellen-Antriebe mit Wasserstoff sind neben Batterien die Alternative für Dieselmotoren bei Nutzfahrzeugen. In der Europäischen Union müssen neue Modelle bis 2030 ihren CO2-Ausstoß um 30 Prozent gegenüber 2019 als Beitrag zum Klimaschutz senken.

Deutschland spiele mit dem größten Wasserstoff-Tankstellennetz weltweit eine Vorreiterrolle, erklärte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). „Auf dem Erreichten wollen wir uns nicht ausruhen, sondern gemeinsam den Aufbau von Wasserstofftankstellen weiter vorantreiben.“

Der Beitrag von Hy24 sei die erste derartige Investition eines internationalen Investmentfonds in die Wasserstoffmobilität, erklärten die Unternehmen. Hinter Hy24 und dem hier genutzten Fonds „Clean H2 Infra Fund“ stehen französische Finanzinvestoren und Industrieunternehmen.

Der Fonds hat eine Milliarde Euro eingesammelt und strebt ein Volumen von 1,5 Milliarden Euro an. Mit dem Geld sollen in Amerika, Asien und Europa Produktion und Verteilung sauberen Wasserstoffs aus erneuerbaren Energien finanziert werden. Der Fonds wolle als Katalysator einer Wasserstoffwirtschaft in großem Maßstab fungieren, „um einen echten Wandel für unseren Planeten zu erreichen“, sagte Hy24-Fondsmanager Pierre-Etienne Franc.

