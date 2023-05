Neuer Blockbuster? US-Behörde stellt Bayer-Mittel schnelle Prüfung in Aussicht

Bayer erhält in den USA den zweiten Fast-Track-Status für einen neuen Wirkstoff zur Schlaganfall-Vorbeugung. Das Mittel könnte zum neuen Blockbuster werden.

Der Konzern braucht umsatzstarken Nachschub im Arzneigeschäft. (Foto: dpa) Bayer-Pharmastandort Wuppertal

Düsseldorf Die Bayer AG hat bei der Entwicklung eines ihrer größten Pharma-Hoffnungsträger einen weiteren wichtigen Erfolg erzielt. Die amerikanische Gesundheitsbehörde hat dem potenziellen Mittel zur Schlaganfall-Prävention in einem zweiten Anwendungsbereich den sogenannten Fast-Track-Status erteilt, wie Bayer am Dienstag mitteilte. Damit winkt dem Konzern ein schnelleres Zulassungsverfahren.

Das Präparat mit dem Namen Asundexian wird von Bayer aktuell in einer groß angelegten Patientenstudie zur Verhinderung von Thrombosen getestet. Gut 30.000 Menschen nehmen daran weltweit teil. Falls es erfolgreich an den Markt gebracht wird, könnte es zum neuen Blockbuster im Portfolio von Bayers Pharmasparte werden. Nach jüngsten Angaben schätzt der Konzern das Umsatzpotenzial in der Spitze auf fünf Milliarden Euro.