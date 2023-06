Neuer Chef von Thyssen-Krupp „Stillstand wird es mit mir nicht geben“: Das ist die Agenda von Miguel Ángel López Borrego

Der Manager hat den Vorstandsvorsitz von Thyssen-Krupp übernommen. Eine neue Strategie plant er zwar nicht – aber die Gangart dürfte sich entscheidend ändern.

An diesem Donnerstag übernimmt López den Vorstandsvorsitz bei Thyssen-Krupp. Miguel Ángel López Borrego

Düsseldorf „Ich bin stolz, ab heute Teil von Thyssen-Krupp zu sein,“ bekennt Miguel Ángel López Borrego in einem Begrüßungsvideo an die Mitarbeitenden des Industriekonzerns. „Klar ist, dass wir beim Umbau von Thyssen-Krupp Tempo machen müssen. Dabei kann ich Ihnen eines versichern: Stillstand wird es mit mir nicht geben.“

Für López ist an diesem Donnerstag ein Wunsch in Erfüllung gegangen. Drei deutsche Firmen seien überall in der Welt bekannt, Mercedes, Siemens und Thyssen-Krupp, sagte er einmal in kleiner Runde. Bei Siemens hat der Manager mit spanischen Wurzeln bereits große Teile seines beruflichen Lebens verbracht – nun hat er den Vorstandsvorsitz bei Thyssen-Krupp übernommen.