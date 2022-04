Neues Nachhaltigkeitsziel Mercedes will seine CO2-Emissionen bis 2030 halbieren

München Es war ein Signal des Aufbruchs. Bereits einige Tage vor seinem offiziellen Amtsantritt als CEO von Mercedes-Benz vor fast drei Jahren verkündete Ola Källenius, den Stuttgarter Autobauer binnen 20 Jahren völlig klimaneutral ausrichten zu wollen. Nun setzt der Schwede seiner Truppe ein ehrgeiziges Zwischenziel bei seiner „Ambition 2039“. Konkret soll die Marke mit dem Stern ihren Kohlendioxidausstoß pro Pkw bis Ende der Dekade im Vergleich zu 2020 um mindestens die Hälfte verringern.

Das gab Källenius am Montag bei der ersten digitalen ESG-Konferenz von Mercedes bekannt. Erreichen will der Dax-Konzern sein neues Nachhaltigkeitsziel durch die Elektrifizierung seiner Flotte, die stärkere Nutzung erneuerbarer Energien in der Produktion, bessere Batterien sowie ein umfassendes Recyclingkonzept.

Allein der Energiebedarf in der Produktion soll bis 2030 zu 70 Prozent über grüne Quellen gedeckt werden. Dafür will Mercedes die Dächer seiner Fabriken mit Solaranlagen bestücken und einige Windturbinen an seinen Standorten aufstellen. Darüber hinaus plant das Unternehmen, verstärkt Stromabnahmeverträge abzuschließen und sich so große Mengen an alternativer Energie zu sichern.

„Der Wunsch nach individueller Mobilität wird immer größer. Unsere Aufgabe ist, dieses Bedürfnis auf nachhaltige Weise zu erfüllen“, erklärte Mercedes-Chef Källenius. „Um beim Klimaschutz schneller voranzukommen, brauchen wir maximales Engagement und mehr Zusammenarbeit zwischen Politik, Wirtschaft und der gesamten Gesellschaft.“

Auch Mercedes-Fertigung soll klimafreundlicher werden

Mercedes will dabei in Vorleistung gehen. Bereits bis Ende des Jahrzehnts strebt der Konzern an, möglichst nur noch vollelektrische Neuwagen zu verkaufen. „Electric only“, alles unter Strom, lautet die Strategie der Schwaben.

Um die CO2-Emissionen seiner Flotte nicht nur im Fahrbetrieb drastisch zu senken, sondern auch jene, die in der Fertigung entstehen, schwört Mercedes auf eine neue Zellchemie in seinen Energiespeichern.

„Die Batterie ist der größte Hebel zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes“, betont der Konzern. Beim aktuellen Strommix in der EU würde mehr als die Hälfte der umweltschädlichen Kohlendioxidemissionen, die im Leben eines Autos anfallen, auf die Lieferkette und Produktion entfallen. „Durch die Umstellung auf eine CO2-neutrale Zellproduktion haben wir die Emissionen in der Produktion des gesamten Batteriepacks um 20 Prozent gesenkt“, betont Mercedes-Entwicklungschef Markus Schäfer.

Der Ingenieur will mit Partnerfirmen wie dem Batteriespezialisten Sila Nano die Energiedichte von Akkus merklich erhöhen. „Tatsächlich werden wir Mitte des Jahrzehnts mehr als 800 Wattstunden pro Liter auf Zellebene erreichen“, kündigte Schäfer an. Zum Vergleich: 2020 lag die Energiedichte von Batterien in der Autoindustrie laut Fraunhofer-ISI-Daten im Schnitt bei 400 Wattstunden pro Liter. Mercedes möchte diese Verdopplung der Energiedichte binnen weniger Jahre durch Anoden mit einem weit höheren Siliziumanteil als heute üblich erreichen.

Darüber hinaus will Mercedes künftig neben Lithium-Ionen-Batterien auch Lithium-Eisenphosphat-Akkus in seinen Serienfahrzeugen nutzen. Deren Vorteil: Ihre Kathoden kommen gänzlich ohne den Konfliktrohstoff Kobalt aus. Tesla verbaut entsprechende Akkus bereits.

Als echter Gamechanger in der Industrie gelten aber Festkörperbatterien, die ohne flüssige Elektrolyte auskommen und dadurch weit sicherer sind als alle anderen Akkutechnologien. „Wir erwarten die Serienproduktion bis 2028“, sagt Mercedes-Manager Schäfer.

Durchwachsene Klimabilanz

Mithilfe von grünem Stahl und der Nutzung nachwachsender Rohstoffe sollen die Luxuskarossen von Mercedes peu à peu ökologischer werden. Schon jetzt bietet der Konzern etwa Sitzbezüge aus recycelten PET-Flaschen an oder Kabelkanäle, die aus Deponieabfällen hergestellt wurden. Bis 2030 wollen die Stuttgarter den Anteil von solch wiederverwendeten Materialien pro Fahrzeug auf 40 Prozent erhöhen. Im süddeutschen Kuppenheim errichtet Mercedes zudem eine eigene Recyclingfabrik.

Die Ankündigungen von Mercedes klingen vielversprechend. Im Hier und Jetzt fällt die Klimabilanz der Schwaben aber zwiespältig aus. Noch liegt der Anteil rein elektrischer Modelle am Gesamtabsatz lediglich bei 4,1 Prozent. Die meisten Stromer verkauft Mercedes bewusst in Europa. Hier konnte der Konzern zuletzt den Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid in seiner Flotte auf 115 Gramm pro Kilometer drücken und erfüllt damit die gesetzlichen Vorgaben. Anders sieht es in China und den USA aus.

Dort hat Mercedes jeweils die Flottenvorgaben aus eigener Kraft verfehlt. Nur über den Erwerb von Verschmutzungsrechten Dritter, etwa reiner Elektroautohersteller wie Tesla, konnte Mercedes in China und den USA seine Ziele einhalten. Und die Schwaben haben offenkundig nicht vor, diese Praxis schnell zu ändern. In China strebt das Unternehmen erst mittelfristig an, die Vorgaben aus eigener Kraft einzuhalten. Dies sei „nicht sehr ambitioniert“, moniert etwa Ingo Speich, Leiter des Bereichs Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei Deka Investment.

