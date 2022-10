Neues Strom-SUV Premiere des EQE: Mercedes hofft auf ersten Elektro-Bestseller

Beim Absatz von Stromfabrikaten hinkt die Marke mit dem Stern hinterher. Der Rückstand ist groß. Mit dem EQE SUV sucht der Konzern nun den Anschluss.

Das SUV soll die Elektro-Verkaufsmisere des Autobauers beheben und der erste echte Bestseller werden. (Foto: Mercedes) Mercedes EQE

Paris Großer Anspruch, kleine Resultate: So lässt sich die Elektro-Offensive von Mercedes-Benz bisher zusammenfassen. Kein anderer deutscher Autobauer hängt aktuell noch so stark am Verbrenner wie die Marke mit dem Stern. Lediglich fünf Prozent der Pkw-Verkäufe der Stuttgarter sind reine Stromer. Zum Vergleich: Beim Volkswagen-Konzern sind es sechs Prozent, bei der BMW-Gruppe mehr als acht Prozent.

Dabei verfolgt Mercedes eigentlich die ambitionierteste Elektrifizierungsstrategie unter den heimischen Fahrzeugherstellern. Die Schwaben wollen in weniger als acht Jahren möglichst nur noch vollelektrische Neuwagen ausliefern. „Damit das gelingt, muss Mercedes langsam Volumen zeigen“, konstatiert Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management (CAM).