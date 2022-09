Neues Werk eröffnet Daimler Truck will in China durchstarten – trotz widriger Bedingungen

Wien Der weltgrößte Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck baut seinen Bestseller, die Sattelzugmaschine Actros, ab jetzt auch in China. Nach jahrelangen Vorbereitungen eröffnete der schwäbische Dax-Konzern am Freitag im Norden von Peking eine neue Fabrik, in der zunächst rund 1300 Beschäftigte arbeiten werden.

Umgerechnet eine halbe Milliarde Euro haben Daimler und sein Joint-Venture-Partner Foton Motor in die Fertigung auf einer Fläche von mehr als 400.000 Quadratmetern investiert. Bisher hat die Gemeinschaftsfirma BFDA, an der beide Unternehmen jeweils die Hälfte der Anteile halten, vor Ort ausschließlich preiswerte Lastwagen unter der Marke Auman produziert.

Nun will Daimler Truck in China endlich auch das Stammlogo Mercedes-Benz in der Breite etablieren. „Wir sind zuversichtlich, mit dem neuen Produkt richtig durchstarten zu können“, erklärte Karl Deppen, der im Vorstand von Daimler Truck das Asiengeschäft verantwortet. Der Mercedes Actros werde speziell auf die Bedürfnisse der chinesischen Kunden angepasst und sei „das richtige Produkt zur richtigen Zeit“.

Dabei wirkt das Timing eigentlich eher unglücklich. „Die Bedingungen sind gerade wirklich nicht optimal“, konstatiert Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management (CAM). Aufgrund der zunehmenden geopolitischen Spannungen zwischen China und dem Westen hat etwa der Autobauer Opel erst vor wenigen Tagen seine geplante Expansion ins Reich der Mitte abgesagt.

Die strikte Null-Covid-Politik, die mit wiederkehrenden Lockdowns für Millionenmetropolen einhergeht, würgt zudem die Wirtschaft ab. „Chinas Ruf als Investitionsstandort erodiert“, warnte kürzlich Jörg Wuttke, Präsident der Europäischen Handelskammer in Peking. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt schottet sich zusehends ab und durchläuft eine Wachstumsschwäche.

Verkaufsminus von 60 Prozent

Insbesondere das stark von der Konjunktur abhängige Transportgewerbe leidet. Nach acht Geschäftsmonaten wurden in der Volksrepublik laut dem Fachmedium „China Trucks“ lediglich etwa 471.500 schwere Lastwagen neu zugelassen. Das entspricht einem Rückgang der Verkäufe von 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

„Wir sehen auch für das dritte und vierte Quartal keine starke Erholung“, bekundet Daimler-Manager Deppen. Seine Branche erlebe ein schwieriges Jahr mit teils „massiven Einbrüchen“ in China. Dennoch ist der einstige Controller der „festen Überzeugung“, dass es Sinn ergebe, gerade jetzt in den Markt mit dem Actros einzusteigen.

„Wir sehen den Transportbedarf und glauben, dass wir dort einen Mehrwert bieten können: größere Effizienz, geringere Verbräuche und Emissionen“, betont Deppen. Zudem sei China der weltgrößte Markt für schwere Lastwagen. „Größer als die USA, Europa und Japan zusammen“.

Seine Botschaft ist klar: Mercedes muss stärker in Fernost präsent sein, der Import einiger Tausend Fahrzeuge pro Jahre reiche nicht. Mit der lokalen Fertigung des Actros, des mit Abstand meistverkauften Sattelschleppers der Schwaben, soll nun eine neue Ära anbrechen.

Zu den geplanten Stückzahlen gibt sich Deppen zwar schmallippig, aber frühere Aussagen seiner Kollegen lassen erahnen, in welchen Dimensionen Daimler Truck denkt. Ursprünglich wollte das Unternehmen, das sich vom Luxusautohersteller Mercedes-Benz abgespalten hat, spätestens 2020 mit dem Actros in China starten. Und zwar „mit Stückzahlen im fünfstelligen Bereich“, wie Ex-CEO Wolfgang Bernhard Ende 2016 angekündigt hatte.

Doch Bernhard verließ Daimler Truck wenig später. Auf ihn folgte Martin Daum, der den Nutzfahrzeughersteller seither als Vorstandschef führt und an die Börse gebracht hat. Unter Daum wurde der Marktstart in China auf 2022 verschoben, die Ziele blieben dennoch ambitioniert. „China kann eines Tages unser größter Markt für den Actros werden“, erklärte Daum vor fast zwei Jahren. Der Manager prophezeite damals „erhebliche Stückzahlen“ in den kommenden Jahren.

Was ihn bis heute so optimistisch stimmt, ist ein grundsätzlicher Wandel im chinesischen Markt für große Fernlaster. War bis vor einigen Jahren in Fernost für lokale Spediteure und Transportdienstleister vor allem der Anschaffungspreis das Kriterium schlechthin bei der Auswahl der Flottenfahrzeuge, rücken mittlerweile auch die Gesamtbetriebskosten in den Fokus.

Nur Diesel-Lkw, kein Elektro-Truck

Die sogenannte Total Cost of Ownership (TCO) beschreibt alle Kosten, die im Laufe des Lebenszyklus einer Sattelzugmaschine anfallen – vom Kaufpreis über Aufwendungen für Wartung und Service bis hin zum Spritverbrauch. Vermeintlich teurere Laster können über verbrauchsärmere Motoren und geringere Standzeiten infolge von geringerem Verschleiß im Endeffekt oft die günstigere Wahl sein.

Darüber hinaus professionalisiert sich das Transportgewerbe in China zusehends – auch dank eines immer besser ausgebauten Straßennetzes. Westliche Anbieter sehen nun ihre Chance gekommen. Neben Daimler Truck wollen bis Jahresende auch die beiden schwedischen Rivalen Volvo Trucks und Scania in der Volksrepublik mit eigenen Produktionsstätten für ihre Marken an den Start gehen.

„Jeder hört die Umsatzglöckchen läuten, aber die europäischen Hersteller werden einen langen Atem benötigen“, glaubt CAM-Direktor Bratzel. „Das Geschäft in China gleicht im Moment einem Ritt auf der Rasierklinge.“ Der politische Einfluss sei groß. Der Autoprofessor kritisiert zudem, dass Daimler Truck den Actros zunächst nur als Verbrenner anbieten will und nicht auch elektrisch. „In einen Markt wie China muss man auch mit neuen Technologien rein, nur mit dem Diesel zu kommen, ist zu wenig.“

Daimler-Manager Deppen beschwichtigt. Selbst in China als dem „Hotspot“ für emissionsfreie Antriebe schlechthin würden weiterhin mehr als neun von zehn Sattelschleppern mit Dieselmotor verkauft. Der Markt sei zudem sehr preissensibel, assistiert Holger Scherr, Präsident und CEO des chinesischen Daimler-Joint-Ventures BFDA. „Wir müssen ein Kostenniveau bekommen, bei dem wir im Volumenmarkt in China Fuß fassen können.“

Dafür haben die Schwaben die Varianz beim China-Actros stark reduziert. Während Spediteure in Deutschland rein rechnerisch betrachtet aus Milliarden an unterschiedlichen Konfigurationsmöglichkeiten wählen können und kaum ein Laster, der das Stammwerk in Wörth verlässt, dem vorherigen gleicht, bietet Daimler Truck in China gezielt Paketlösungen an.

„Das ist der große Unterschied“, sagt Scherr. „Es hilft uns, dass wir fokussierter sind und einfachere Prozesse haben.“ Um das Geschäft in China hochzuziehen, hat Daimler Truck insgesamt 150 lokale Lieferanten ausgewählt und geschult. Zudem wird Mercedes den China-Actros an mehr als 100 Vertriebs- und Servicestützpunkten entlang der wichtigsten Logistikachsen in dem Land feilbieten.

Zum Vergleich: In ganz Australien hat der Dax-Konzern nur halb so viele Handelspartner. Das zeigt, welch großen Aufwand Daimler Truck betreibt, um in Fernost zu reüssieren.

