Neurowissenschaften Alzheimer-Forscher Sylvain Lesné unter Fälschungsverdacht

Der Fall erschüttert die medizinische Wissenschaft: Der Neurowissenschaftler soll Studien zu den Ursachen von Alzheimer manipuliert haben. Fraglich sind die Folgen für die Medikamentenforschung.

In mehr als 20 Publikationen soll er manipulierte Abbildungen veröffentlicht haben. (Foto: Twitter) Sylvain Lesné

Frankfurt Als Sylvain Lesné vor 16 Jahren eine viel beachtete Studie zu einer möglichen zentralen Ursache der Alzheimer-Erkrankung in der Fachzeitung „Nature“ veröffentlichte, war er, der Hauptautor, gerade mal 32 Jahre alt. Seine Arbeit wurde in der Fachwelt über Jahre als Beleg für die These zitiert, dass Eiweißablagerungen verantwortlich für die tödliche Erkrankung seien.

Jetzt verdichten sich die Hinweise, dass der französische Neurowissenschaftler seine Veröffentlichung manipuliert hat: Sein Fall erschüttert seit einigen Tagen die medizinische Wissenschaft.

Diskutiert wird nicht nur, inwieweit Lesné der gesamten Alzheimer-Forschung geschadet hat. Die Frage ist auch, ob seine Arbeit zu milliardenschweren Fehlinvestitionen in einen Forschungsansatz geführt hat, der bislang keine wirksamen Medikamente hervorbrachte. So intoniert zumindest das Fachmagazin „Science“ die Angelegenheit. Das Magazin hatte das Ganze ans Licht gebracht.