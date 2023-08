Novo Nordisk Studie: Medikament Wegovy senkt Risiko für Herzkrankheiten um 20 Prozent

Rund 17.600 Probanden mit Herz-Kreislauf-Erkrankung nahmen an der Studie teil. Das Unternehmen erhofft sich mit den Ergebnissen vom Image eines Lifestyle-Medikaments befreien zu können.

Die Studie zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen lief über einen Zeitraum von fünf Jahren. (Foto: dpa) Medikament Wegovy

London, Frankfurt Die Abnehmspritze Wegovy von Novo Nordisk senkt einer Studie zufolge das Risiko von Schlaganfällen und Herzinfarkten bei übergewichtigen Menschen. In einer klinischen Studie mit rund 17.600 Erwachsenen über 45 Jahren, die übergewichtig oder fettleibig sind und an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung leiden, reduzierte das Mittel das Risiko eines schwerwiegenden kardiovaskulären Ereignisses um 20 Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Die Probanden, die nicht unter Diabetes litten, erhielten einmal wöchentlich eine Dosis von 2,4 Milligramm des Wirkstoffs Semaglutide. Die Studie lief über einen Zeitraum von fünf Jahren. Als schwerwiegende kardiovaskuläre Ereignisse wurden kardiovaskulärer Tod sowie nicht tödliche Herzinfarkte und Schlaganfälle definiert.

Die Aktien von Novo Nordisk, dem nach dem Luxuskonzern LVMH zweitwertvollsten börsennotierten Unternehmen Europas, legten um mehr als 15 Prozent zu. Das Unternehmen hofft, Wegovy mit den Studienergebnissen vom Image eines Lifestyle-Medikaments befreien zu können. Die Papiere des US-Pharmakonzerns Eli Lilly, der ein vergleichbares Abnehmmedikament entwickelt, stiegen im vorbörslichen Handel an der Wall Street um rund vier Prozent. Mehr: Boehringer Ingelheim verzeichnet starkes Wachstum dank Diabetesmittel und Tiergesundheit