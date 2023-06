Nutzfahrzeuge Daimler Truck verspricht: Elektro-Lkw ab 2024 günstiger als Diesel-Laster

Wien Für die meisten Firmen im Spediteurgewerbe sind vollelektrische Lastwagen in der Flotte aktuell kein Thema. Die verfügbaren Strom-Trucks sind schlichtweg zu teuer – besonders im Fernverkehr.

53 batterieelektrische Sattelzugmaschinen wurden insgesamt von Januar bis April in Deutschland laut dem Kraftfahrt-Bundesamt neu zugelassen. Im selben Zeitraum wurden mehr als 14.900 Diesellaster neu für den Straßenverkehr freigegeben.

Doch dieses Verhältnis könnte sich bald verändern, prognostizieren Experten von Daimler Truck. Der weltgrößte Hersteller von Nutzfahrzeugen über sechs Tonnen Gesamtgewicht kündigte am Dienstag an, den Elektro-Lkw eActros 600 am 10. Oktober der Öffentlichkeit im Detail vorzustellen. Schon jetzt verspricht der Konzern, dass der neue eActros aufgrund seines niedrigen Energieverbrauchs der „wirtschaftlichste“ Lkw des Konzerns für lange Routen sein werde.

Der Akku-Laster würde bis zu 500 Kilometer weit ohne Nachladen fahren und „kann die Mehrheit der Diesel-Lkw im wichtigen Fernverkehrssegment ablösen“, sagt Karin Radström. Sie ist Leiterin der Kernmarke Mercedes-Benz Trucks. „Ich bin davon überzeugt, dass dieser Lkw den neuen Standard im Straßengüterverkehr definieren wird.“

Derzeit liegt der Marktanteil von batterieelektrischen Sattelschleppern in Deutschland bei weniger als 0,4 Prozent. Die Actros-Reihe ist der Bestseller von Daimler Truck in Europa. Viele in der Branche sind skeptisch, dass hier eine schnelle Elektrowende möglich sei.

Intern ist bei den Schwaben von einem Umbruch die Rede. Radström und ihr Team nähren ihre Zuversicht durch Absichtserklärungen ihrer Großkunden. Diese können den eActros 600 zwar noch nicht bestellen – gerade werden noch fünfzig Prototypen des Modells getestet. Aber 2024 soll der Elektro-Lkw die Serienreife erreichen und wenig später produziert werden.

DB Schenker hat deshalb angekündigt, hundert Fahrzeuge der Baureihe für seinen Fuhrpark zu kaufen. Der Logistikdienstleister Dachser, der Fleischverarbeiter Tönnies und die Transportfirma Hegelmann Group wollen jeweils 50 weitere eActros für ihre Fernverkehrsflotten bestellen.

Der Anschaffungspreis des eActros 600 wird zwar deutlich über der Dieselvariante liegen, heißt es intern. Betrachte man jedoch die Gesamtbetriebskosten der Fahrzeuge über mehrere Jahre – also Ausgaben für Sprit und Strom, Wartung, Reparaturen, Versicherungen, Mautgebühren sowie die Wiederverkaufswerte – sei künftig die Elektroversion des Actros im Vorteil.

Große Ziele, ernüchternde Realität

Gerade kleine und mittelständische Kunden muss Radström aber noch von dem Produkt überzeugen. Mit dem eActros 300 und 400 hat Daimler Truck seit 2019 batterieelektrische Versionen seines Lkw auf dem Markt. Doch der Absatz ist gering und die Fahrzeuge rentieren sich für die Kunden von Daimler Truck meist nur mithilfe hoher Fördergelder.

Darüber hinaus fehlten in Europa Ladestationen für Lkw, vor allem solche mit bis zu tausend Kilowatt Ladeleistung, kritisiert der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL). „Mega-Charger für das Schnelladen unterwegs gibt es bislang nur auf dem Papier“, sagt die Interessenvertretung mittelständischer Spediteure.

Tatsächlich muss das Stromnetz weltweit für den Einsatz von Zehntausenden elektrischen Sattelschleppern ertüchtigt werden. Das zeigt eine Studie der Unternehmensberatung McKinsey. Diese rechnet damit, dass in Europa, den USA und in China rund 450 Milliarden Dollar in den kommenden Jahren in das Ladenetz für Elektrolaster investiert werden müssten. Bleiben diese Investitionen aus, dürfte sich der Hochlauf der E-Trucks verzögern.

Zugleich stehen Lkw-Hersteller und Logistiker unter Druck, ihre Flotten zu elektrifizieren. Der Schwerlastverkehr ist für den Ausstoß großer Mengen von klimaschädlichem Kohlendioxid verantwortlich. Die EU-Kommission will die Flottenverbrauchsvorgaben für schwere Nutzfahrzeuge verschärfen, um den CO2-Ausstoß des Segments bis 2040 um 90 Prozent zu verringern.

So wichtig ist der eActros 600 für Daimler Truck

Wie schwer es ist, dieses Ziel zu erreichen, zeigen die Absatzzahlen der Konzerne Volvo Group, Traton (MAN, Scania) und Daimler Truck. In Relation zum Gesamtabsatz der Konzerne von teils mehr als 500.000 Fahrzeugen liegen die Elektroanteile alle bei unter einem Prozent. Die Volvo Group hat im vergangenen Jahr lediglich 2200 vollelektrische Lkw, Busse und Maschinen verkauft. Bei der Volkswagentochter Traton waren es 1200 E-Fahrzeuge und bei Daimler Truck 914 Stromer.

Gerade Daimler Truck hat ambitioniertere Ziele. Die Schwaben versuchen, bis Ende der Dekade in Europa, Japan und den USA 60 Prozent ihrer Verkäufe mit Fahrzeugen zu erzielen, die entweder batterieelektrisch oder mit einer Wasserstoff-basierten Brennstoffzelle angetrieben werden.

Der eActros 600, dessen Typenbezeichnung die Batteriekapazität in Kilowattstunden markiert, ist für den Konzern enorm wichtig, weil er den Diesel-Lkw als wichtigstes Produkt ablösen soll. Bei den Batteriezellen setzt Daimler Truck auf Lithium-Eisenphosphat-Technik (LFP) des chinesischen Marktführers CATL.

Der Akku des Modells soll sich binnen einer halben Stunde von 20 auf 80 Prozent aufladen lassen und eine Laufleistung von 1,2 Millionen Kilometern in zehn Jahren überstehen. Die Flottenbereiter behalten die Fernverkehrslaster allerdings meist nur etwa fünf Jahre, bis sie neue kaufen.

Mehr: Wasserstoffauto, synthetische Kraftstoffe oder doch lieber E-Auto?