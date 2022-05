Nutzfahrzeuge Elektro-Lkw-Hersteller Nikola meldet die Auslieferung der ersten Trucks

Anderthalb Jahre nach dem Börsenskandal vermeldet die US-Firma einen Erfolg. Ex-Opel-Chef Michael Lohscheller muss nun die Massenproduktion aufbauen.

Die ersten Exemplare sind ausgeliefert. (Foto: Nikola Motor) Nikola-Lkw

Phoenix, New York Nikola hat eine wichtige Wegmarke erreicht: Wie der 2014 gegründete Elektro-Lkw-Hersteller aus Phoenix, Arizona, am Donnerstag mitteilte, hat er die ersten Serienmodelle seines „Tre BEV“-Trucks ausgeliefert. Am 21. März sei die Serienproduktion aufgenommen worden, im April wurden erste Fahrzeuge an die Händler ausgeliefert.

Insgesamt seien 510 Lkw von Kunden vorbestellt worden. „Im ersten Quartal haben wir mit dem Beginn der Serienproduktion des Nikola Tre BEV einen wichtigen Meilenstein erreicht“, erklärte Vorstandschef Mark Russell. „Wir freuen uns darauf, die Produktion hochzufahren und in diesem Jahr 300 bis 500 Serienfahrzeuge an Kunden auszuliefern.“

An der Wall Street wurden die Nachrichten positiv aufgenommen. Die Nikola-Aktie stieg am Donnerstag im frühen Handel um rund fünf Prozent. „Nikola schlägt Tesla“, lautete ein besonders optimistischer Analystenkommentar: Schließlich gehe der Nikola-Lkw noch vor dem von Tesla angekündigten „Semi“ in die Serienproduktion.