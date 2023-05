Nutzfahrzeuge Großfusion in Asien: Daimler Truck und Toyota legen Lkw-Geschäft zusammen

Das Asien-Geschäft des Dax-Konzerns schwächelt seit längerem. Nun soll eine Allianz mit Toyota die Elektrifizierung der Trucks vorantreiben.

Das Unternehmen stellt in Japan, Indien und Portugal eine Vielzahl von Lastwagen und Bussen her. (Foto: Reuters) Produktion bei Mitsubishi Fuso

Wien, Tokio In der Lkw-Industrie entsteht unter dem Zwang zu klimafreundlicheren Antrieben ein neues Schwergewicht: Der weltgrößte Lkw-Bauer Daimler Truck und der japanische Toyota-Konzern kündigten am Dienstag an, ihre Nutzfahrzeug-Töchter Mitsubishi Fuso und Hino Motors zusammenzulegen.

Hierzu sei eine Absichtserklärung unterzeichnet worden. Geplant sei eine Fusion unter Gleichen, deren Details noch ausgehandelt würden. Ein erheblicher Teil der Aktien des fusionierten Unternehmens, das an der Börse Tokio gelistet werden solle, soll von Dritten gehalten werden.

Triebfeder des Deals dürfte einerseits der scharfe Wettbewerb im Segment der leichten Lastwagen und Nutzfahrzeuge in Asien sein. Andererseits heben Insider die enormen Investitionen hervor, die nötig sind, um Hunderttausende Trucks in den kommenden Jahren zu elektrifizieren. Mit Blick nach vorne seien größere Skaleneffekte unerlässlich.

Daimler Truck: Enttäuschende Renditen im Asien-Geschäft