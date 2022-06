Nutzfahrzeuge Lkw von Daimler Truck sind ausverkauft – Kunden zahlen höhere Preise

Der weltgrößte Lastwagenbauer erlebt eine ungebrochen hohe Nachfrage. Weder der Ukrainekrieg noch die Inflation trüben die Geschäfte – dank einer Sondersituation.

Der weltgrößte Lkw-Hersteller ist seit 2021 unabhängig vom früheren Mutterkonzern Daimler. (Foto: dpa) Fertigung bei Daimler Truck

München Wer wissen will, wie es um die Weltwirtschaft steht, kann in den Verkaufszahlen für Lastwagen viel erkennen. Denn wenig lässt sich bei einem drohenden Abschwung leichter einsparen als geplante Ausgaben in Investitionsgüter wie Sattelschlepper.

Dieser Logik folgend müssten die Bestellungen für tonnenschwere Nutzfahrzeuge angesichts des Kriegs in der Ukraine, der hohen Inflation, steigender Zinsen und anhaltender Einschränkungen durch die Coronapandemie eigentlich einbrechen.

Aber: Das Gegenteil ist der Fall, zumindest wenn man Daimler Truck glaubt.

„Wir beobachten keine Stornierungen“, betont Martin Daum, Vorstandschef von Daimler Truck, im Zuge der virtuellen Hauptversammlung des Dax-Konzerns laut Redetext. Der 62-jährige Manager sieht den weltgrößten Hersteller von schweren Lkw und Bussen vielmehr in einer „Ausnahmesituation, mit der wir einen mäßigen Konjunkturrückgang abfedern können“.

